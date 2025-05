"Insieme siamo uno spettacolo": gli studenti imparano e crescono con le canzoni dei Nomadi

"Insieme siamo uno spettacolo": successo per lo spettacolo che ha visto protagonisti gli studenti della prima D delle scuole medie di Cerro Maggiore insieme alla cover band dei Nomadi "Corpo estraneo".

"Insieme siamo uno spettacolo"

Un grande successo per "Insieme siamo uno spettacolo" che ha visto protagonisti gli studenti della prima D delle scuole medie di Cerro Maggiore. Loro, insieme alla cover band dei Nomadi Corpo estraneo, la sera di ieri, lunedì 19 maggio 2025, sul palco dell'auditorium comunale di via Boccaccio, ha proporre una serata densa di riflessioni e musica. La classe, dopo aver affrontato in classe durante l'anno il tema dell'inclusione, della valorizzazione del singolo, dell'importanza dell'apporto di ognuno alla riuscita del tutto attraverso l'accettazione delle differenze e la valorizzazione dei talenti, ha presentato la band che ha eseguito diversi celebri brani dei Nomadi, brani sui quali gli stessi ragazzi avevano lavorato attraverso l'ascolto e comprensione dei brani. E gli studenti stessi, nelle vesti di presentatori, hanno presentato i brani al pubblico (numerosissimo) e poi cantato insieme alla band. Un lavoro imponente, riuscito grazie al Consiglio di classe unito come una vera squadra e capitanato dal professore Michele Cattaneo e allo staff di insegnanti, compresa la cooperativa Stripes col progetto "Sinergicamente" e la dirigenza didattica così come a tutti i genitori e il Comune.

I brani

Tante e bellissime le canzoni proposte durante la serata. Come "Una storia da raccontare" , "Tutto a posto" (coi viaggi intercorsi durante una vita), "Auschwitz" (per i bambini morti senza colpa), "Mercanti e servi" (per riflettere sulla disuguaglianza sociale), "Aironi neri" (storia d'amore), "Nè gioia nè dolore". Poi i ragazzi sono diventanti cantanti con "Un giorno insieme", "Biko" (canzone di Peter Gabriel per Steve Biko, ucciso per il suo impegno contro l'apartheid i Sud Africa), "La vita che seduce", "Io voglio vivere", "Vulcani" e gran finale con "Io vagabondo". E dai professori, una dedica ai loro ragazzi con la canzone "Crescerai".