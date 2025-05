Inaugurata la "Panchina arancio" per sensibilizzare sulla sclerosi multipla

"Panchina arancio" a Canegrate per sensibilizzare sulla sclerosi multipla.

"Panchina arancione" per sensibilizzare

Taglio del nastro ufficiale, a Canegrate, per la "Panchina arancione", simbolo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sclerosi multipla. Dopo quella gialla dedicata al bullismo e al cyberbullismo e quella blu sull’autismo, ora in Piazza della Pace è arrivata anche la panchina di colore arancione, che vuole portare appunto l'attenzione su questa malattia (patologia del sistema nervoso e neurodegenerativa). L'evento, svoltosi sabato 24 maggio 2025, è stato promosso dall'associazione di giovani "Gli spaesati" insieme al Comune.

La sensibilizzazione

In occasione dell'inaugurazione, si è parlato di sclerosi multipla con Micol Cappello e Leonardo Venturi di Aism, Associazione italiana sclerosi multipla) e con tre ospiti: Gloria Leppini, Stefania Unida e Francesca Gussoni; è intervenuta Kia Ruffato, artista in live painting.