Inaugurata la mostra di dipinti di Sergio Marin «Mille volti»

Inaugurata sabato mattina, nella sala Artemisia Gentileschi all’interno del Palazzo comunale di Corbetta, la mostra di dipinti di Sergio Marin intitolata «Mille volti», organizzata dall’associazione «Donne e mamme» con il patrocinio del Comune.

I commenti dei presenti

Presente all’inaugurazione il senatore Massimo Garavaglia: «Il suo lavoro va ben oltre quello che vedete qua, perché negli anni lui ha fatto tantissimo nelle scuole e per i ragazzi per diffondere la sua passione per l'arte e non è una cosa banale, quindi lo ringraziamo per i quadri che fa e per l'ottimo lavoro che ha svolto e che sappiamo svolgerà», ha commentato.

L’assessore Antonella Cislaghi si è soffermata sui lavori di ristrutturazione effettuati per la nuova area espositiva. «Noi come Amministrazione abbiamo rinnovato questa sala, che aveva bisogno di un intervento importante, e siamo contenti che ci sia una lista d'attesa lunga per le prenotazioni. Questo vuol dire che il risultato è piaciuto e siamo felici che questa “bella signora” abbia anche tutti questi accessori particolari – ha affermato - Ringrazio Sergio Marin e non sapevo anche della sua attività nelle scuole, che è un impegno non scontato e non banale, oltre a essere un valore aggiunto di una persona che trasmette la sua passione anche ai ragazzi».

Presente anche la presidente dell’associazione promotrice Marjeta Plaka, che ha promosso l’iniziativa.

Da parte sua l’artista Sergio Marin è intervenuto così: «Il grazie è obbligato perché con la passione si impara sempre e si lavora con determinazione. Caravaggio è stata per me una grande opportunità e quello che vedete è il risultato finale di un percorso molto lungo».

L'apertura della mostra

La mostra resterà allestita fino al 15 aprile e sarà aperta e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 nella sala Gentileschi in via Cattaneo 25.