Dal 12 Maggio al 28 Giugno 2026 torna con la sua diciannovesima edizione, Assicurarsi ai Sedili, la rassegna teatrale organizzata da Teatro dell’Armadillo e Comune di Rho in collaborazione con i comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano e Pregnana Milanese.

In partenza la rassegna teatrale del rhodense “Assicurarsi ai sedili”

Assicurarsi ai Sedili è la rassegna teatrale rhodense delle compagnie professionali e amatoriali, dei gruppi scolastici, delle scuole teatrali, delle scuole pubbliche, delle associazioni, dei centri per disabili e psichiatrici e dei progetti di inclusione e ha due finalità fondamentali: promuovere il linguaggio teatrale come prassi di cittadinanza attiva, solidale e responsabile e consolidare il ruolo del territorio rhodense di polo teatrale e culturale della Lombardia.

Il programma per l’edizione 2026, disponibile sul sito dedicato https://www.assicurarsiaisedili.it/, conta già l’impegno di 1.000 attori, per 78 spettacoli diversi, in 15 luoghi per più di un mese di teatro nella zona del rhodense.

Una rassegna diffusa sul territorio

L’edizione di quest’anno vuole porre l’attenzione sul tema della cittadinanza attiva. Massimiliano Mancia, direttore artistico della rassegna e Valentina Giro, Assessore alla Cultura Comune di Rho, hanno evidenziato la centralità del protagonismo teatrale, sottolineando come “per una comunità, scegliere il teatro quale arte da praticare collettivamente, in gruppi, significa in primo luogo investire sulle competenze comunicative, sul rafforzamento della propria identità socio-culturale, sul dialogo, sull’inclusione e sul senso di appartenenza. Significa partecipare, fare esercizio di cittadinanza attiva, fare il punto sui propri diritti e sulle proprie responsabilità, confrontarsi con la storia, scegliere in che direzione andare in questo preciso momento storico, riappropriarsi della delega del tempo libero e della cultura.”

Tra le novità di quest’anno, oltre a nuove location come lo straordinario Ninfeo di Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, il Parco storico di Villa Burba e l’ingresso di nuove compagnie, segnaliamo due spettacoli ospitati dal Teatro Civico Roberto de Silva, entrambi proposti da formazioni di ventenni del territorio: uno è “Sogno” di AFK Progetto Giovani, nell’ambito della rassegna T-OFF vetrina metropolitana, l’altro è “Tribunale Notturno” del Laboratorio Avanzato Giovani del Teatro dell’Armadillo, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Rho in occasione della Giornata Nazionale della Legalità.