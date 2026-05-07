Pro Loco Settimo Milanese, in collaborazione con l’Associazione Semeion Teatro, l’Auditorium di Settimo Milanese, Fedic – Federazione Italiana dei Cineclub – e con il patrocinio del Comune di Settimo Milanese, presenta il Settimo Short Film Festival, concorso internazionale dedicato ai cortometraggi, giunto quest’anno alla sua nona edizione.

In partenza il Settimo Short Film Festival

L’edizione 2026 ripropone la fortunata formula del doppio evento in due serate. Un format introdotto 4 anni fa, e da allora mantenuto, grazie alla crescente partecipazione e apprezzamento del pubblico presente.

Le opere iscritte superano la media storica già importante dell’evento: questa edizione ha raccolto 146 cortometraggi provenienti da tutto il mondo che, andando a sommarsi con le precedenti, raggiunge quasi quota 1000 nella storia del Festival.

Un piccolo grande traguardo che testimonia ancora una volta come il cinema, arte universale e senza confini, possieda una forza attrattiva e comunicativa unica, capace di unire, oltre ogni barriera o frontiera.

Programma delle serate

Le due serate di proiezione accoglieranno 18 cortometraggi, selezionati dalla esperta giuria che decreterà anche i premi tecnici messi in palio, come consuetudine, per gli artisti in gara.

Programma eterogeneo per stili e genere delle opere in concorso, in grado come sempre di emozionare attraverso un caleidoscopio di sfumature espressive: Venerdì 8 maggio: “8 Corti e 1/2” – una serata dedicata a 8 cortometraggi esclusi dai premi principali, ma giudicati meritevoli di una proiezione speciale per qualità e originalità, secondo i giurati. Sarà presentato anche fuori concorso un cortometraggio di produzione locale.

Sabato 9 maggio: Gran Finale – proiezione dei 9 cortometraggi finalisti assegnazione dei tre premi principali decretati dagli 8 giurati: Miglior Cortometraggio; Miglior Realizzazione Tecnica; Migliore Interpretazione.

Entrambe le serate decreteranno anche il doppio Premio del Pubblico; a deciderlo saranno direttamente gli spettatori presenti, attraverso il “Voto del Triplo Gettone”. Le proiezioni avranno luogo presso il Cinema Auditorium Anna Marchesini di Via Grandi di Settimo Milanese (MI), alle ore 21:00 con ingresso libero e gratuito.