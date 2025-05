Sono aperti fino all’8 giugno i termini per candidarsi all’edizione 2025 di BiblioNOTE, la rassegna musicale e artistica estiva, libera e gratuita, rivolta ai giovani e organizzata dalla Biblioteca Civica di Legnano in collaborazione con il gruppo #biblioGIOVANI.

In biblioteca torna l'edizione 2025 di Biblionote

Quest’anno, per i lavori che interessano la biblioteca di via Cavour, i nove appuntamenti di BiblioNOTE si terranno negli spazi esterni della nuova biblioteca dello Spazio27b in via Girardi. Nella rassegna, che andrà da giugno a settembre (primo appuntamento giovedì 19) e che nelle prime due edizioni ha visto esibirsi una novantina di giovani, convivono musica, arte, libri e diverse forme culturali di aggregazione, con l’obiettivo di offrire ai giovani serate culturali di svago e di far vivere la biblioteca non solo come luogo di studio ma anche di aggregazione dove fare rete e creare un circolo virtuoso di relazioni.

Come candidarsi a Biblionote

Per candidarsi a uno degli appuntamenti BiblioNOTE bisogna compilare entro l'8 giugno il modulo online che si può aprire dal link alla pagina https://comune.legnano.mi.it/eventi/2754850/open-call-for-artist

La call è aperta a giovani professionisti ed emergenti che vogliano

suonare (esibizioni di band e musicisti)

esporre (mostre di arti visive, fotografia, pittura, scultura, installazioni, site-specific, artigianato)

giocare (coordinare tavoli di gioco da tavolo, scacchi, carte)

esibirsi (micro performance, stand-up comedy, sketch teatrali)

fare (live painting, laboratori/workshop)

Tutte le candidature saranno valutate e giudicate insindacabilmente dai referenti della Biblioteca Civica e dal gruppo #biblioGIOVANI sulla base della qualità e della congruità della proposta.

I candidati selezionati saranno contattati telefonicamente per ricevere conferma di partecipazione.

Ogni appuntamento prevede la presenza di più artisti/musicisti. In caso di previsioni di maltempo gli eventi saranno annullati