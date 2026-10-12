In arrivo al Castello Visconteo la mostra “Racconti Visivi”

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La fotografia come racconto, tra paesaggi, natura, volti e scene capaci di evocare emozioni e storie. Dal 24 ottobre al 1° novembre 2026 i sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso ospiteranno “Racconti Visivi”, la mostra collettiva dei soci del Circolo Fotografico Abbiatense.

“Racconti Visivi” al Castello

Che cosa trasforma una fotografia in un racconto? Un gesto, una luce, un incontro o un dettaglio che riesce a fermare lo sguardo e ad aprire spazio all’immaginazione. È attorno a questa idea che nasce “Racconti Visivi”, la mostra fotografica collettiva promossa dal Circolo Fotografico Abbiatense.

Paesaggi, natura e persone

Il percorso espositivo riunirà gli scatti dei soci del Circolo, offrendo al pubblico immagini dedicate a paesaggi, natura e persone. Ogni autore proporrà il proprio punto di vista, con sensibilità, tecniche e soggetti differenti.

L’obiettivo della mostra è invitare visitatrici e visitatori a soffermarsi oltre la prima impressione, cercando nelle fotografie le suggestioni e le storie che ciascuna immagine può custodire. La collettiva diventa così un’occasione per osservare il mondo attraverso prospettive diverse e riflettere sul linguaggio fotografico come strumento di espressione e condivisione.

Il Circolo Fotografico Abbiatense

Attivo sul territorio dal 1990, il Circolo Fotografico Abbiatense promuove e diffonde la cultura della fotografia, creando occasioni di incontro e confronto tra appassionati. Con “Racconti Visivi”, il lavoro dei soci viene portato nel cuore della città, negli spazi del Castello Visconteo.

L’iniziativa propone quindi anche un’opportunità per avvicinarsi alla fotografia non soltanto come immagine, ma come forma di conoscenza e narrazione, capace di raccontare luoghi, persone e momenti attraverso uno sguardo personale.

Inaugurazione e orari

L’inaugurazione della mostra è in programma sabato 24 ottobre alle ore 17.

La mostra sarà visitabile nei sotterranei del Castello Visconteo secondo i seguenti orari: