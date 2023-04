Il via al Palio di Legnano 2023

Ci siamo, inizia ufficialmente il Palio di Legnano 2023. Dopo il concerto di venerdì sera della fanfara dei Carabinieri, ieri, sabato 29 aprile, si è celebrata la prima cerimonia di rito del maggio paliesco con la Traslazione della Croce, l’ambito “Crocione”, e l'emissione del Bando.

San Magno ha riconsegnato la Croce di Ariberto da Intimiano

La contrada vincitrice dell’ultimo Palio disputato, San Magno ha riconsegnato la Croce di Ariberto da Intimiano a Monsignor Angelo Cairati, prevosto e decano della città, che la custodirà in Basilica per tutto il mese di maggio per poi consegnarla alla contrada che si aggiudicherà il Palio 2023.

"Dichiaro aperte le gare"

Sul sagrato della Basilica, presenti il Supremo Magistrato e sindaco, Lorenzo Radice, che ha annunciato alle contrade, che la storica competizione è aperta, consegnando una copia del bando nelle mani di ogni Gran Priore delle sette contrade e aprendo il bando che così recita: “Dichiara aperte le gare per la conquista della Croce di Ariberto da Intiminiano e invita tutte le Contrade a iscriversi alle predette gare. Fa appello ai Gran Priori, ai Capitani, alle Castellane e ai Contradaioli perché si stringano attorno alle proprie insegne auspicando che, in lotta leale, la vittoria arriva alla Contrada più degna”.

Ad accogliere il Crocione, anche il Presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, Il Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade Raffaele Bonito, il Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli ed i componenti della Fondazione Palio, oltre alle reggenze delle sette contrade schierate, con i popoli che lasciati i manieri, emozionati e stretti nei propri colori, hanno fatto ritorno in piazza dopo quasi un anno.

Il Palio si correrà il 28 maggio

Dopo la consegna della Croce a Monsignor Cairati, è seguita la cerimonia di emissione del bando, con la firma delle pergamene da parte del Supremo Magistrato, consegnate ai Gran Priori di ogni Contrada. Il tradizionale Palio delle Contrade, si correrà

domenica 28 maggio, dopo 847 anni dopo la battaglia del 1176. Il Supremo Magistrato fa appello alle reggenze di contrada e ai contradaioli tutti, perché il tutto venga svolto con una lotta leale. Una piazza addobbata a festa, con i colori e i simboli delle contrade, e con i contradaioli tornati in piazza a farsi sentire con la carica di sempre. Mentre oggi avverranno le corse di addestramento in previsione del Palio e domani, il 1 maggio i manieri saranno aperti per farsi conoscere con feste ed eventi alla città.