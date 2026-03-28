Il sommo poeta Dante, tra conferenza e mostra in biblioteca

L'esposizione «Dante tra illustrazione e fumetto» è ancora visitabile fino al 6 aprile

Nel giorno dedicato a Dante, il «DanteDì», si è tenuta a Vanzaghello una serata per conoscere sempre di più il sommo poeta, corredata da un’iniziativa artistica tuttora in corso.

La conferenza

Mercoledì, 25 marzo, in Biblioteca, tante persone hanno partecipato alla conferenza intitolata «Dall’amore umano all’amore divino: le donne nella commedia di Dante», tenuta dalla professoressa Lucia Giroletti. Un’occasione dedicata all’approfondimento del testo e della figura di uno dei più illustri esponenti della letteratura italiana, che è stata apprezzata dal pubblico.

La mostra

Contemporaneamente è stato aperto anche uno spazio dedicato all’arte: la mostra «Dante tra illustrazione e fumetto» a cura di Bruno Testa e con illustrazioni di Michele Rubini, che si potrà visitare ancora fino al 6 aprile negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca comunale di Vanzaghello in via Giacomo Matteotti 17.