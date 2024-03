Il Politecnico di Milano va in visita ai cantieri di Villa Allavena

Proseguono i lavori per la riqualificazione di Villa Allavena, divenuta per una giornata aula interattiva per i futuri progettisti del territorio.

Villa Allavena, il Politecnico in visita ai cantieri

Nella mattinata di mercoledì 20 marzo infatti, un gruppo di studenti della magistrale di Architettura del Politecnico di Milano ha fatto visita alla villa storica allo scopo di studiare le tecniche costruttive e di restauro della villa storica, guidati dai docenti Christian Campanella e Pierangelo Brugnera, quest’ultimo anche progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione

Un’occasione unica di apprendimento sul campo e di ragguaglio sull’avanzamento dei lavori. Alla visita erano infatti presenti anche il sindaco Marco Re assieme all’assessore ai Lavori pubblici Mariaelena Caon, che hanno successivamente illustrato lo stato dell’arte dell’intervento di ripristino.

«Il cantiere è stato messo in sicurezza sono stati poi realizzati la rete della fognatura, il vespaio areato al piano terreno e il sistema che servirà per evitare il contatto tra i muri esterni e il terreno, onde evitare dunque la risalita dell'umidità».

In sostanza una messa in sicurezza generale della zona comprensiva di fondamenta e pavimenti, che consentirà poi i successivi interventi sul resto della struttura. I lavori che si procederà a realizzare in questo momento saranno dunque quelli relativi al primo solaio, passando poi al rifacimento del tetto e del solaio sottostante. Attualmente all'esterno si vedono già le fondazioni per il dehor previsto tra l'edificio e il giardino.

«Onorati della visita, abbiamo fatto i migliori auguri agli studenti, prossimi alla laurea e quindi anche all'esercizio della professione» chiosa il primo cittadino.

Nella struttura avrà sede la nuova biblioteca civica

Il recupero di Villa Allavena, sita nel pieno centro di Sedriano, rientra tra gli interventi di recupero di beni storici completamente finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per due milioni e 125mila euro. L’immobile, che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrà in futuro ospitare la nuova biblioteca civica, è al momento vincolato dalla Soprintendenza alle Belle Arti, che ha posto nelle sue richieste il mantenimento dei muri perimetrali esterni, riproducendo gli affacci originari. Negli spazi interni invece potranno essere rifatte completamente sia le strutture portanti che le suddivisioni degli spazi.

Come già annunciato l’estate scorsa dal sindaco Re inoltre, saranno due i principali aspetti innovativi che caratterizzeranno la villa una volta concluso il restauro: l'ascensore panoramico e lo spazio esterno con copertura a vetri che sarà affacciato sul parco interno della villa.