La Giunta approva il progetto di ristrutturazione di Villa Allavena

La Giunta comunale di Sedriano ha approvato il progetto della ristrutturazione di Villa Allavena, destinata ad ospitare la biblioteca civica.

L'intervento è completamente finanziato con Fondi Pnrr.

Ha spiegato il sindaco Marco Re:

"L'immobile è vincolato dalla Soprintendenza, per cui il progetto risponde alla primaria necessità di conservazione del bene. Per arrivare al progetto si sono resi necessari diversi incontri con i funzionari della soprintendenza e diverse prove tecniche per verificare la tenuta di muri e travi dell'edificio esistente. Ne è uscito un progetto di grande valore che presenteremo prossimamente alla popolazione".

Ha poi continuato:

"Anche i due principali aspetti innovativi che abbiamo voluto e potuto introdurre arricchiscono il progetto e la sua funzionalità. Si tratta dell'ascensore panoramico e dello spazio tutto vetrato esterno (dehor), affacciato sul bel parco, che consentirà di leggere libri o di svolgere eventi al coperto con la sensazione di trovarsi in mezzo al parco. Ringrazio per l'impegno e per la professionalità l'assessore ai Lavori Pubbluci Mariaelena Caon e lo staff del settore Opere Pubbliche. A breve la gara per l'aggiudicazione dei lavori".