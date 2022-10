Nuovi fondi per riqualificare Villa Allavena

Un progetto ambizioso quello dell’Amministrazione guidata da Marco Re: riuscire a portare la biblioteca nella storica Villa Allavena.

Nuovi fondi per Villa Allavena

Un piano che, pur con tutte le difficoltà del caso, sembra essere più vicino non solo per l’arrivo di 2.125.000 euro del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ma ora anche per un nuovo finanziamento dello Stato. Il Governo infatti ha approvato un altro finanziamento per Villa Allavena di 198mila euro per la redazione del progetto.

Il progetto della nuova biblioteca

Ha spiegato il sindaco Marco Re:

"Questo nuovo finanziamento statale fa sicuramente comodo perché il bene è vincolato dalla Soprintendenza. Di fatto, con questo vincolo, ci sono infatti spese progettuali alte e un finanziamento aggiuntivo ci potrà aiutare maggiormente. Il nostro progetto è quello di realizzare in Villa Allavena la sede della nostra biblioteca e abbiamo idea di creare anche una parte con le vetrate che danno sul giardino".

Nel momento in cui il progetto prenderà corpo quindi la biblioteca, che ora si trova in un’ala del pian terreno delle scuole medie, verrà spostata nella storica villa.

"La scuola media ha sempre più bisogno di spazi e di nuove aule - ha continuato il primo cittadino - La direzione scolastica infatti, proprio in queste settimane, ha richiesto un incontro perché il numero delle classi è in aumento. Gli spazi per il prossimo anno scolastico ovviamente li troveremo altrove, ma dobbiamo pensare nel contempo alla nuova biblioteca".

"Ci sarà anche il Parco della lettura"

Un riferimento è andato poi a uno dei punti del programma elettorale della maggioranza riferito proprio al parco di Villa Allavena.

Ha concluso il sindaco:

"Già nel nostro programma elettorale avevamo pensato di creare nel giardino della villa il Parco della lettura, dotato di panchine per consentire alle persone di leggere un libro sotto gli alberi secolari. Avevamo fatto domanda per questo fondo statale a inizio anno. Si trattava di un bando per quelle progettazioni che avessero già un certo grado di concretezza. Inizialmente, nella prima tornata, il nostro progetto non era stato finanziato, mentre ora abbiamo ricevuto conferma che c’è stato un rifinanziamento e il nostro progetto riceverà i 198mila euro. È un aiuto in più perché dovremo fare un percorso insieme alla Soprintendenza per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dell’edificio".

Nel frattempo, qualche giorno fa, è stato pubblicato l'avviso pubblico per la selezione dei progettisti. Le domande dovranno essere inviate entro il 3 novembre 2022.