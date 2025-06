Il parroco va in pensione, tutto pronto per il saluto ufficiale

Il parroco di Cerro Maggiore e Cantalupo don Roberto Verga va in pensione, fine settimana dedicato al saluto e ringraziamento.

Il parroco va in pensione, la festa di saluto

Tutto pronto per il saluto ufficiale a don Roberto Verga, parroco di Cerro e Cantalupo. Come noto, infatti, il sacerdote andrà in pensione e da settembre il suo successore sarà don Erasmo Becchi che oggi guida la Comunità pastorale di Santa Maria del Monte Barro (che comprende le parrocchie di Galbiate, Sala al Barro, Villa Vergano e Bartesate).

Sabato 21 giugno 2025, a Cantalupo, alle 17 Messa solenne in chiesa parrocchiale e, alle 18, aperitivo per tutti in oratorio; domenica 22 giugno 2025 a Cerro, alle 10 Messa solenne in chiesa parrocchiale, alle 11 aperitivo in oratorio e consegna regalo al parroco, alle 12.30 pranzo comunitario, alle 21 Processione del Corpus Domini; lunedì 23 giugno 2025, alle 20.30, Messa per i defunti al cimitero di Cerro.