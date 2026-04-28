La primavera è da sempre un periodo di intensa attività per il Corotrecime Città di Abbiategrasso: infatti alla consueta routine di prove settimanali si affianca un’intensa attività concertistica, con un calendario di impegni sempre fitto.

Il Corotrecime torna a Morimondo per la 38ª edizione di “Cori in Abbazia”

E quest’anno non fa eccezione, infatti nella serata di domenica 26 aprile scorso il coro è stato protagonista di un concerto presso la chiesa di S. Giorgio Martire di Chieve (CR), invitato dall’Amministrazione Comunale per un evento inserito all’interno delle celebrazioni per il S. Patrono della città, S. Giorgio appunto, che si celebra il 23 aprile.

Il Trecime, agli ordini del suo maestro Stefano Piloni (che giocava praticamente in casa, essendo di Crema, a pochi minuti di distanza) ha eseguito ben 15 brani in un programma assolutamente eterogeneo per stile musicale, di interpretazione e sonorità, spaziando da canti del repertorio tradizionale del canto di montagna a brani in dialetto friulano, sardo e veneto, oltre a canti in russo, bulgaro e romancio, per una serata di musica che ha accontentato i gusti di tutto il pubblico presente, che ha sottolineato il suo apprezzamento con sonori applausi.

L’appuntamento con la kermesse canora

Archiviato questo impegno, per il Corotrecime è già tempo di immergersi in uno dei concerti principali di ogni sua stagione concertistica: per il 38° anno infatti, sabato 9 maggio p.v. si rinnoverà l’appuntamento con la rassegna “Cori in Abbazia”, presso la celebre Abbazia Cistercense di Morimondo, diventata negli anni ormai una location di casa per il coro abbiatense, che cerca sempre di onorarne la storia e il prestigio invitando le formazioni corali più rinomate e prestigiose.

L’ospite dell’edizione numero 38 sarà il Coro Prealpi di Villa Pedergnano – Erbusco (BS) diretto dal M° Paolo Tosoni: un ensemble di voci maschili fondato nel 1970, che quindi da oltre 50 anni si dedica alla promozione della musica corale eseguendo un vasto repertorio che spazia dai canti tradizionali ai brani contemporanei, e che vanta un gran numero di estimatori nell’ambiente corale italiano.

Il concerto avrà inizio alle ore 20.45, con ingresso libero, e durante la serata verranno raccolti fondi a favore dell’Abbazia. Il Corotrecime invita quindi tutti gli appassionati di musica e di musica corale, per una serata che si preannuncia ricca di sorprese e che non mancherà di affascinare tutti coloro che sceglieranno di intervenire. “Cori in Abbazia” vi aspetta!