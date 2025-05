Si terrà domenica 25 Maggio, presso l’Auditorium “Padre Reina” in Via Meda a Rho, la serata finale della 28° edizione del concorso di poesia per ragazzi del "CALENDIMAGGIO" e del 9° concorso di prosa “UN RACCONTO PER TE”.

Il concorso "Calendimaggio" in scena nel fine settimana

E’ emerso, ancora una volta, l’obiettivo primario del Calendimaggio e cioè quello di invogliare alla scrittura i ragazzi, portando alla luce le loro emozioni e i sentimenti più intimi e arcani. A premiare i vincitori saranno, come da tradizione, Presidi e Docenti degli Istituti dove studiano i ragazzi in gara. Il concorso nasce da un’idea all’interno del "Gruppo Culturale Amici di Mazzo" ed è organizzato dalla stessa “AGCAM” in collaborazione con le Biblioteche Comunali di Rho e di Arese, la Biblioteca per Ragazzi "Angela Piras" di Mazzo di Rho e le amministrazioni comunali di Rho e Arese.

Alla realizzazione di questa edizione hanno contribuito anche degli “sponsor” e precisamente NUOVENERGIE e MONDADORI STORE di Arese. La partecipazione è riservata alle scuole medie inferiori e superiori (biennio e triennio) per la poesia e alle cinque classi delle superiori per la prosa, per gli istituti ubicati a Rho e Arese. Per questa edizione, la giuria è stata chiamata a valutare circa 400 opere complessive (poesie+racconti), presentate da 200 studenti.

Tantissimi ragazzi hanno partecipato

Viene sempre alla mente e oggi più che mai, in questo mondo multimediale e iper-tecnologico, con una inquietante “Intelligenza artificiale” che vorrebbe sostituirsi progressivamente all’intelletto ed alla ragione umana, il vecchio, caro, ma sempre attuale adagio: “…ha più potere la penna della spada…”. In questo caso, il potere della penna e della “genialità” degli intraprendenti e bravissimi ragazzi!!! Come è consuetudine, tutte le opere saranno pubblicate in un volumetto che, al termine della serata, sarà consegnato agli studenti e ai rappresentanti di ogni Istituto, come arricchimento della biblioteca scolastica, ed al pubblico presente in sala, come tangibile gesto dell'impegno profuso da tutti i ragazzi/e in questi mesi. Per la cronaca, si ricorda anche l’evento teatrale parallelo al Concorso, denominato “TEATROASCUOLA”, che ha portato sulla scena delle rappresentazioni realizzate dagli studenti.