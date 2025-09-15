Il Comune celebra i giovani talenti della scrittura

Albairate non smette di credere nei giovani e nella cultura. Si è tenuta sabato pomeriggio , 13 settembre 2025, nella Corte Salcano, la cerimonia di premiazione dei vincitori della nona edizione del “Concorso letterario per giovani scrittori” indetto dal Comune di Albairate, con la collaborazione della Biblioteca comunale “L. Germani”.

Negli elaborati: qualità e originalità

Tra i numerosi presenti, i componenti della Giuria e della Commissione consultiva Biblioteca e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, tra i quali l’Assessore alla cultura e vicesindaco Maria Cristina Trezzi che ha introdotto il pomeriggio.

“Siamo arrivati quest’anno alla nona edizione di questo speciale concorso, una proposta culturale nata grazie alla Biblioteca di Albairate Lino Germani e che, con soddisfazione, siamo riusciti a riproporre di anno in anno. Questa iniziativa ci riempie di orgoglio: ogni volta restiamo colpiti dalla generosità dei partecipanti, che sanno raccontarsi con sincerità condividendo sogni e paure. Gli incipit di questa edizione si distinguono per qualità e originalità, e a tutti i concorrenti va un applauso sincero, indipendentemente dall’esito finale” ha spiegato Trezzi.

A proclamare i vincitori Stefano Masperi, presenza storica della giuria fin dalla nascita del concorso.

I vincitori delle singole categoria

VINCITORI CATEGORIA MEDIE

3° posto – Gaia Rita Memmola

2º posto – Flavia Pesce

1º posto – Michela Aioldi

VINCITORI CATEGORIA SUPERIORI

3º posto – Stella Lenti

2º posto – Mariam Rezk

1º posto – Giulia del Pietro

PREMI DELLA GIURIA

Greta Settanni

Sofia Del Puppo

Alessia Scotti

PREMIO POESIA “ANGELO MASPERI”

Martina Cucchi