Il Comitato Rinascimento Cerrese compie 5 anni: ecco le opere restaurate in paese

Il Comitato Rinascimento Cerrese compie 5 anni

Festa per il Comitato rinascimento cerrese: questo mese ricorre infatti il suo quinto anniversario di fondazione. Fondato dai cerresi Antonio Maruggi (presidente), Francesco Pagliara, Maurizio Bertocchi, Ruggero Rotondi e Gian Carlo Banfi, obiettivo è sempre quello del restauro e valorizzazione delle edicole votive di Cerro e Cantalupo.

“Le edicole votive, sospese tra opere d’arte minore ed elementi di arredo urbano, appartengono al nostro patrimonio storico culturale e la loro tutela è un dovere delle istituzioni, associazioni ed ognuno di noi – ricordano dal comitato – Dopo cinque anni di impegno costante, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di restituire tutte le edicole votive alla comunità. Alcune di esse sono state restaurate in accordo con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Città Metropolitana di Milano, altre, dove il restauro non era possibile perché troppo compromesse, sono state sostituite con nuovi affreschi. Speriamo che questo sforzo sia stato utile per tramandare le tradizioni legate alle edicole votive anche alle future generazioni con la speranza che tornino ad essere luoghi di culto e di preghiera per i credenti ed opere d’arte della tradizione e cultura popolare per tutti i cittadini”.

Le opere recuperate

Nel 2021 è stato effettuato il restauro della “Predicazione di San Giovanni Battista” nell’omologa via, nel 2022 del tondo di terracotta di “Maria con Bambino” nel parcheggio Coop, nello stesso anno è tornata a splendere la “Madonnina del Prestino” di via Roma, l’edicola votiva di Sant’Antonio di via Cappuccini, nel 2023 il restauro dell’edicola votiva del Crocifisso di Cantalupo (via del Crocefisso), il nuovo affresco raffigurante la Madonna delle sette spade in via 20 Settembre e quello della Madonna di Caravaggio di via Matteotti. Due le opere editoriali pubblicate: “Le edicole votive di Cerro Maggiore” del 2021 e “Arte e architettura a Cerro e Cantalupo” quest’anno. Un grande lavoro che è valso, nel 2021, l’onoreficienza della civica medaglia d’argento del Comune.

“Ringraziamo tutte le persone che in questi anni, hanno contribuito economicamente e collaborato, in particolare il professore Giuseppe Proverbio e i fratelli Alberto e Davide Fornasiero tra i primi collaboratori del Comitato Rinascimento Cerrese: solo con l’aiuto di molte persone è stato possibile raggiungere questi risultati” affermano dal comitato. Che annuncia: “Il prossimo anno terminato il restauro delle edicole votive, dovremo trovare nuovi obiettivi sempre rimanendo nell’ambito della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico del territorio”.