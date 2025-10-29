“Il cerchio della vita”, tutto pronto per il nuovo musical della Singwolf Production

“Il cerchio della vita”: ecco il nuovo musical della Singwolf Production di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, che sarà in scena al Teatro Galleria di Legnano.

“Il cerchio della vita”, pronto il nuovo musical della Singwolf Production

Si chiama “Il cerchio della vita” ed è il nuovo spettacolo a cura della Singwolf Production. Si tratta della compagnia teatrale dell’oratorio di Cantalupo (frazione d Cerro Maggiore) guidata dal registra Fabrizio Cozzi, che in tutti questi anni ha messo in scena spettacoli davvero stupendi ricevendo anche diversi premi.

Ora tocca alla nuova avventura sul palco: lo spettacolo, che per la precisione è nuovamente un musical, sarà messo in scena sabato 8 (alle 21) e domenica 9 novembre (alle 15.30) al Teatro Galleria di Legnano.

E molto probabilmente sarà messo in scena anche in altre date e luoghi.

Il musical

“E’ cinque anni che eravamo fermi, dall’emergenza Covid per la precisione – esordisce Cozzi – Appena è stato possibile, abbiamo iniziato a ritrovarci e pensare a quale nuovo musical poter mettere in scena. Dopo averlo scelto, ci siamo subito messi al lavoro, un lavoro durato due anni”.

Lo spettacolo, così come tutti gli altri a firma della Singwolf Production, si preannuncia spettacolare: “L’impegno è costante e la fatica molta – prosegue il regista – Abbiamo 120 costumi, e 80 tra maschere e personaggi-animali che saranno sul palco. Il gruppo di attori è rimasto quello originale, con qualche aggiunta; il corpo di ballo è invece completamente nuovo. E in scena ci saranno anche dei bambini”.

Forte il messaggio che si vuole mandare con il musical: “Vogliamo ricordare che la vita continua, che la vita non finisce con la morte di una persona – le parole di Cozzi – Non si muore mai, ognuno lascia il suo segno nel mondo in cui vive”.

