I “Turbigotti” invadono il paese: partita l’iniziativa di Natale

I “Turbigotti” hanno “invaso” Turbigo.

I “Turbigotti” arrivano in paese

Importante novità in vista dell’avvicinamento al Natale: si tratta dei “Turbigotti” ossia un’iniziativa attuata dall’Amministrazione comunale per rendere ancora più magico il Natale turbighese.

Le parole del sindaco

“Il Natale si avvicina e proprio per festeggiare e rendere ancora più magiche e coinvolgenti le prossime festività, come Comune abbiamo pensato ad un’iniziativa davvero particolare – annuncia il sindaco Fabrizio Allevi – Turbigo diventa, infatti, il paese degli orsetti ‘Turbigotti’: tanti bellissimi orsacchiotti che si potranno trovare nelle vetrine e negli allestimenti natalizi delle nostre attività commerciali, ma anche alle scuole e in tanti altri luoghi simbolo e spazi pubblici del nostro paese, come ad esempio il nostro palazzo Municipale. Con questi orsi vogliamo trasmettere un messaggio di dolcezza, affetto e tenerezza, per creare un ambiente speciale che avvolga tutta la Comunità. Grazie alla mia segreteria, nello specifico a Laurea Cesareo che ha pensato e curato l’organizzazione dell’iniziativa. E un ringraziamento alla Consulta dei Commercianti per la collaborazione nella distribuzione dei ‘Turbigotti’ (oltre 100 in tutto quelli distribuiti nel territorio), ai commercianti, a Laura Garavaglia che ci ha aiutato negli allestimenti e alle scuole e a tutti».