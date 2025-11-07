“I promossi sposi”, buona la prima per il nuovo spettacolo dei Legnanesi

I Legnanesi, la celebre compagnia teatrale dialettale di Legnano, torna con il nuovo spettacolo “I promossi sposi”.

I Legnanesi tornano con “I promossi sposi”

“I promossi sposi”. E’ questo il titolo del nuovo spettacolo dei Legnanesi, la celebre compagnia teatrale dialettale di Legnano. La prima si è svolta la sera di ieri, giovedì 6 novembre 2025, al Teatro di Cassano Magnago, in provincia di Varese. In scena, come sempre, le mille avventure dei cortili lombardi con protagonista la Teresa (impersonificata da Antonio Provasio), il Giovanni (Italo Giglioli) e la Mabilia (Enrico Dalceri). Testi di Mitia Del Brocco, scenografie, musiche e costumi di Dalceri e la regia di Provasio (una produzione Chi.Te.Ma) per un viaggio nei sentimenti del romanzo di Alessandro Manzoni con la Teresa e il Giovanni che, per un errore, scoprono di non essere mai stati sposati.

Per la compagnia, ora un lunghissimo tour (150 date), tra cui il ritorno (dopo 60 anni) al Teatro Manzoni di Milano dal 8 gennaio al 22 febbraio 2026.

“Pronti a condividere emozioni col pubblico”

“Ne vedremo delle belle come al solito – afferma Provasio nella nostra intervista – Chissà se la Teresa e il Giovanni saranno promossi sposi. E’ un altro bello spettacolo, tutto condito dalla nostra Mabilia con musiche, costumi e scenografie. Con un ricordo, chiaramente, al Manzoni ma non solo”; “Ci sarà infatti un omaggio alle Olimpiadi di Milano-Cortina” aggiunge Dalceri.

E Provasio aggiunge: “Il messaggio che mandiamo sempre è quello della famiglia e dello stare insieme. Oggi i cortili si stanno un po’ diradanto, noi vogliamo portare in scena lo spirito che c’era nei cortili e la voglia di condividere”.