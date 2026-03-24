I Piccoli Cantori di Corbetta riconosciuti parte dell’associazione «Il Sistema» -Italia

Un prestigioso riconoscimento ai Piccoli Cantori di Corbetta arriva da Roma: il consiglio direttivo dell’associazione «Sistema» – Italia, composta da musicisti e professori di conservatori e presieduto dalla direttrice d’orchestra Elisabetta Maschio, ha approvato all’unanimità l’inserimento del Civico coro di voci bianche della città di Corbetta, fondato, preparato e diretto da Andrea Semeraro, nella rete dei 25 nuclei musicali italiani formati da orchestre e cori infantili e giovanili che adottano la modalità didattica del celebre «El sistema» venezuelano fondato da Josè Antonio Abreu, consentendo a chiunque di accedere ad attività artistica vissuta come crescita e aggregazione sociale, inclusiva e gratuita.

L’affiliazione

«È un riconoscimento non solo artistico, ma soprattutto sociale e didattico; un ulteriore sigillo di qualità e trasparenza che certifica la bontà del progetto iniziato otto anni fa e che sta dando tante soddisfazioni a Corbetta e soprattutto ai Piccoli Cantori stessi – afferma il direttore Andrea Semeraro – La modalità di affiliazione prevede, oltre all’invio dei bilanci associativi, la gratuità del corso, l’assenza di requisiti di ammissione per i nuovi Cantori, una particolare metodologia didattica e un’attività concertistica costante e di livello; tutti criteri che noi soddisfiamo appieno. La presidente Elisabetta Maschio, direttore d’orchestra e nome prestigioso ben noto dagli anni ‘90, mi ha già proposto e consigliato alcune collaborazioni con realtà affiliate a El Sistema Italia e spero di cuore di riuscire a realizzare tutto quanto. Il consiglio direttivo del Sistema è formato da docenti di conservatorio, musicisti professionisti e qualificati insegnanti e questo è l’aspetto più gratificante per me come direttore e musicista».

Un piccolo neo

Semeraro, cantante lirico del Teatro alla Scala a cui l’Amministrazione comunale ha assegnato nel 2024 il «Premio culturale Città di Corbetta» per il suo impegno nella diffusione della cultura e didattica musicale anche attraverso la creazione di più cori per diverse fasce di età, esprime un po’ di amarezza per essere stato escluso dall’insegnamento proprio nell’istituto scolastico della sua città. «Nonostante la mia incomprensibile esclusione dal corso di musica proprio nella scuola primaria di Corbetta, il numero dei componenti del coro di voci bianche è aumentato e i nuovi Piccoli Cantori ormai arrivano da Milano, Cornaredo, Cisliano e tanti altri comuni limitrofi; un vero peccato per i tanti fanciulli e fanciulle di Corbetta e le loro famiglie che spesso non conoscono bene questa realtà e non possono usufruirne; ho realizzato il corso nella scuola primaria di Santo Stefano Ticino e infatti ho avuto alcune nuove adesioni proprio grazie al mio corso di musica, ci tengo a ripeterlo: un vero peccato», afferma.

Il coro giovanile

Oltre ai Piccoli Cantori, «anche il coro giovanile Liberty’s Soul rispetta i criteri del Sistema Italia; è formato per la maggior parte da ex Piccoli Cantori e proprio in queste settimane sta iniziando un’attività concertistica notevole e di grande soddisfazione: dopo il debutto a Corbetta lo scorso 8 marzo, sabato 28 marzo i membri del coro saranno a Cisliano e il 30 marzo all’ospedale Ferrero di Verduno, in provincia di Cuneo, e si esibiranno anche assieme al mio gruppo vocale Italian Harmonists, un bel traguardo per loro», sottolinea Andrea Semeraro.

Il grazie al Comune e alle famiglie

Il maestro esprime un ringraziamento al Comune e alle famiglie dei Piccoli Cantori: «Questo importante riconoscimento siamo riusciti a ottenerlo anche grazie al supporto dell’Amministrazione comunale di Corbetta, a cui va sempre la mia profonda riconoscenza, e a tutti i genitori che avendo ben compreso l’impatto educativo e sociale di questa attività corale, portano con costanza e pazienza i loro figli, a volte anche da lontano». Le voci bianche saranno in concerto il 23 maggio a Cisliano e il 7 giugno proprio a Corbetta.

La festa in Comune

Lunedì sera, 23 marzo, il coro e il loro direttore sono stati accolti in Comune, in occasione proprio del riconoscimento ottenuto. «Insieme alla vice sindaco Linda Giovannini, abbiamo avuto il piacere di festeggiare i Piccoli Cantori di Corbetta. Il coro è stato recentemente inserito nella rete nazionale del Sistema Italia, ispirata al modello educativo ideato da José Antonio Abreu, il grande maestro venezuelano che ha trasformato la musica in strumento di crescita, inclusione e sviluppo per bambini e ragazzi. Il progetto è aperto a tutti, senza limiti o costi – ribadisce il sindaco Marco Ballarini – Un ringraziamento speciale va al tenore Andrea Semeraro, che da anni dirige con passione e dedizione i nostri ragazzi, aiutandoli a crescere non solo come cantanti, ma anche come giovani persone. Questo riconoscimento premia non solo la bravura dei ragazzi, ma anche il loro impegno e il percorso educativo che li accompagna da anni. Ogni voce dei Piccoli Cantori racconta una storia di passione, sogni e gioia condivisa. Un motivo di orgoglio enorme per la nostra Corbetta».