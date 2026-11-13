I Legnanesi: via al nuovo spettacolo “Intelligenza artigianale” della famosa compagnia teatrale dialettale di Legnano.
I Legnanesi: via al nuovo spettacolo “Intelligenza artigianale”
Si chiama “Intelligenza artigianale” il nuovo spettacolo dei Legnanesi, la famosa compagnia teatrale dialettale di Legnano. La prima è stata messa in scena la sera di ieri, giovedì 12 novembre 2026, al Teatro di Cassano Magnago. Uno spettacolo che è piaciuto, davvero molto, al pubblico presente per l’occasione.
La trama
Una commedia che, con ironia e un pizzico di nostalgia, mette a confronto due mondi apparentemente lontani: quello della tecnologia, sempre più presente nelle nostre vite, e quello fatto di intuito, esperienza e buon senso, che appartiene da sempre all’essere umano. Con “Intelligenza artigianale”, infatti, La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni si troveranno alle prese con una presenza decisamente fuori dall’ordinario e affronteranno, a modo loro, uno dei temi più attuali del nostro tempo, trasformando il rapporto tra uomo e tecnologia in una nuova, irresistibile occasione di comicità. Tutto comincia quando La Mabilia decide di regalare a La Teresa, per la Festa della Donna, un moderno robot domestico. Ambrogio entra così nella casa dei Colombo e in poco tempo
diventa indispensabile: ricorda, organizza, consiglia e risolve ogni piccolo problema della famiglia. Ma quando, dopo aver raccolto tutte le informazioni sui suoi nuovi padroni, comincia a prendere decisioni autonomamente, la situazione cambia e sarà proprio Il Giovanni ad accorgersi che forse quella macchina conosce troppo bene la vita di casa Colombo. Da qui nasce un susseguirsi di situazioni esilaranti, equivoci e colpi di scena, in
cui La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni si troveranno a fare i conti con un futuro che sembra conoscere già tutte le risposte. Ma sarà davvero così?
Tra i mestieri di una volta, le tradizioni da difendere, grandi quadri musicali e la consueta allegria della corte, La Teresa lotterà per salvare un mondo che rischia di scomparire, mentre La Mabilia farà come sempre di tutto per conquistare il pubblico. Il Giovanni, per una volta, ci sorprenderà dimostrando che anche l’intelligenza più semplice può essere quella che vede più lontano.
La compagnia porterà anche sul palco “C’era una volta”, la versione dello
spettacolo senza quadri musicali.
Le date dello spettacolo “Intelligenza artificiale”:
13 novembre – CASSANO MAGNAGO (VA) – Teatro Cinema Teatro Auditorio Giovanni
XXIII
14 novembre – CASSANO MAGNAGO (VA) – Teatro Cinema Teatro Auditorio Giovanni
XXIII
15 novembre – CASSANO MAGNAGO (VA) – Teatro Cinema Teatro Auditorio Giovanni
XXIII
3 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria
4 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria
5 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria
6 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria (pomeridiana)
7 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria
8 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria (pomeridiana)
8 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
9 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
10 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)
12 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
13 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
14 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
15 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
16 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)
16 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (serale)
17 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)
19 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
20 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
21 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
22 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
23 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (serale)
24 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)
26 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
27 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
28 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
29 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
30 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)
30 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (serale)
31 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)
2 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
3 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
4 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
5 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
6 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
7 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)
9 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
10 febbraio- MILANO – Teatro Manzoni – ING
11 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
12 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
13 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)
14 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
16 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
17 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
18 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
19 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING
20 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)
20 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (serale)
21 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)
25 febbraio – GALLARATE – Teatro Condominio Vittorio Gasmann
26 febbraio – GALLARATE – Teatro Condominio Vittorio Gasmann
27 febbraio – GALLARATE – Teatro Condominio Vittorio Gasmann (pomeridiana)
28 febbraio – GALLARATE – Teatro Condominio Vittorio Gasmann (pomeridiana)
18 marzo – BERGAMO – ChorusLife Arena
19 marzo – BERGAMO – ChorusLife Arena
20 marzo – BERGAMO – ChorusLife Arena
21 marzo – BERGAMO – ChorusLife Arena (pomeridiana)
2 aprile – LUGANO – Teatro LAC
3 aprile – LUGANO – Teatro LAC
4 aprile – LUGANO – Teatro LAC
7 aprile – LEGNANO – Teatro Galleria
8 aprile – LEGNANO – Teatro Galleria
9 aprile – LEGNANO – Teatro Galleria
10 aprile – LEGNANO – Teatro Galleria (pomeridiana)
11 aprile – LEGNANO – Teatro Galleria (pomeridiana)
13 aprile – VARESE – Teatro Intred
14 aprile – VARESE – Teatro Intred
15 aprile – VARESE – Teatro Intred
16 aprile – VARESE – Teatro Intred
17 aprile – VARESE – Teatro Intred
18 aprile – VARESE – Teatro Intred (pomeridiana)
20 aprile – CONCORREZZO (MB) – Cine Teatro San Luigi
21 aprile – CONCORREZZO (MB) – Cine Teatro San Luigi
22 aprile – CONCORREZZO (MB) – Cine Teatro San Luigi
23 aprile – CONCORREZZO (MB) – Cine Teatro San Luigi
29 aprile – COMO – Teatro Sociale
30 aprile – COMO – Teatro Sociale
1 maggio – COMO – Teatro Sociale
2 maggio – COMO – Teatro Sociale (pomeridiana)
Le date di “C’era una volta”
21 novembre – CONEGLIANO VENETO – Teatro Accademia
22 novembre – PADOVA – Gran Teatro Geox
26 novembre – PARMA – Auditorium Paganini
28 novembre – MANTOVA – PalaUnical Teatro
29 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama
2 gennaio – TIRANO – Villa di Tirano
3 gennaio – TIRANO – Villa di Tirano
5 gennaio – CASALE MONFERRATO – Teatro Municipale
13 marzo – FIRENZE – Teatro Verdi
14 marzo – FIRENZE – Teatro Verdi
23 marzo – VILLADOSSOLA – Teatro La Fabbrica
24 marzo – VILLADOSSOLA – Teatro La Fabbrica
3 maggio – COGLIATE – Parrocchia di Cogliate
8 maggio – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Teatro Sociale
10 maggio – MONZA – Teatro Manzoni
11 maggio – MONZA – Teatro Manzoni
12 maggio – MONTAGNANA – Cinema Teatro Bellini
15 maggio – ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino
22 maggio – BASSANO DEL GRAPPA – CMP Arena
26 maggio – GENOVA – Teatro della Corte Ivo Chiesa
29 maggio – BRESCIA – Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum