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I Legnanesi: via al nuovo spettacolo “Intelligenza artigianale” della famosa compagnia teatrale dialettale di Legnano.

I Legnanesi: via al nuovo spettacolo “Intelligenza artigianale”

Si chiama “Intelligenza artigianale” il nuovo spettacolo dei Legnanesi, la famosa compagnia teatrale dialettale di Legnano. La prima è stata messa in scena la sera di ieri, giovedì 12 novembre 2026, al Teatro di Cassano Magnago. Uno spettacolo che è piaciuto, davvero molto, al pubblico presente per l’occasione.

La trama

Una commedia che, con ironia e un pizzico di nostalgia, mette a confronto due mondi apparentemente lontani: quello della tecnologia, sempre più presente nelle nostre vite, e quello fatto di intuito, esperienza e buon senso, che appartiene da sempre all’essere umano. Con “Intelligenza artigianale”, infatti, La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni si troveranno alle prese con una presenza decisamente fuori dall’ordinario e affronteranno, a modo loro, uno dei temi più attuali del nostro tempo, trasformando il rapporto tra uomo e tecnologia in una nuova, irresistibile occasione di comicità. Tutto comincia quando La Mabilia decide di regalare a La Teresa, per la Festa della Donna, un moderno robot domestico. Ambrogio entra così nella casa dei Colombo e in poco tempo

diventa indispensabile: ricorda, organizza, consiglia e risolve ogni piccolo problema della famiglia. Ma quando, dopo aver raccolto tutte le informazioni sui suoi nuovi padroni, comincia a prendere decisioni autonomamente, la situazione cambia e sarà proprio Il Giovanni ad accorgersi che forse quella macchina conosce troppo bene la vita di casa Colombo. Da qui nasce un susseguirsi di situazioni esilaranti, equivoci e colpi di scena, in

cui La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni si troveranno a fare i conti con un futuro che sembra conoscere già tutte le risposte. Ma sarà davvero così?

Tra i mestieri di una volta, le tradizioni da difendere, grandi quadri musicali e la consueta allegria della corte, La Teresa lotterà per salvare un mondo che rischia di scomparire, mentre La Mabilia farà come sempre di tutto per conquistare il pubblico. Il Giovanni, per una volta, ci sorprenderà dimostrando che anche l’intelligenza più semplice può essere quella che vede più lontano.

La compagnia porterà anche sul palco “C’era una volta”, la versione dello

spettacolo senza quadri musicali.

Le date dello spettacolo “Intelligenza artificiale”:

13 novembre – CASSANO MAGNAGO (VA) – Teatro Cinema Teatro Auditorio Giovanni

XXIII

14 novembre – CASSANO MAGNAGO (VA) – Teatro Cinema Teatro Auditorio Giovanni

XXIII

15 novembre – CASSANO MAGNAGO (VA) – Teatro Cinema Teatro Auditorio Giovanni

XXIII

3 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria

4 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria

5 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria

6 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria (pomeridiana)

7 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria

8 dicembre – LEGNANO – Teatro Galleria (pomeridiana)

8 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

9 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

10 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)

12 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

13 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

14 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

15 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

16 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)

16 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (serale)

17 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)

19 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

20 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

21 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

22 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

23 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (serale)

24 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)

26 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

27 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

28 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

29 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

30 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)

30 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (serale)

31 gennaio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)

2 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

3 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

4 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

5 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

6 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

7 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)

9 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

10 febbraio- MILANO – Teatro Manzoni – ING

11 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

12 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

13 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)

14 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

16 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

17 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

18 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

19 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING

20 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)

20 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (serale)

21 febbraio – MILANO – Teatro Manzoni – ING (pomeridiana)

25 febbraio – GALLARATE – Teatro Condominio Vittorio Gasmann

26 febbraio – GALLARATE – Teatro Condominio Vittorio Gasmann

27 febbraio – GALLARATE – Teatro Condominio Vittorio Gasmann (pomeridiana)

28 febbraio – GALLARATE – Teatro Condominio Vittorio Gasmann (pomeridiana)

18 marzo – BERGAMO – ChorusLife Arena

19 marzo – BERGAMO – ChorusLife Arena

20 marzo – BERGAMO – ChorusLife Arena

21 marzo – BERGAMO – ChorusLife Arena (pomeridiana)

2 aprile – LUGANO – Teatro LAC

3 aprile – LUGANO – Teatro LAC

4 aprile – LUGANO – Teatro LAC

7 aprile – LEGNANO – Teatro Galleria

8 aprile – LEGNANO – Teatro Galleria

9 aprile – LEGNANO – Teatro Galleria

10 aprile – LEGNANO – Teatro Galleria (pomeridiana)

11 aprile – LEGNANO – Teatro Galleria (pomeridiana)

13 aprile – VARESE – Teatro Intred

14 aprile – VARESE – Teatro Intred

15 aprile – VARESE – Teatro Intred

16 aprile – VARESE – Teatro Intred

17 aprile – VARESE – Teatro Intred

18 aprile – VARESE – Teatro Intred (pomeridiana)

20 aprile – CONCORREZZO (MB) – Cine Teatro San Luigi

21 aprile – CONCORREZZO (MB) – Cine Teatro San Luigi

22 aprile – CONCORREZZO (MB) – Cine Teatro San Luigi

23 aprile – CONCORREZZO (MB) – Cine Teatro San Luigi

29 aprile – COMO – Teatro Sociale

30 aprile – COMO – Teatro Sociale

1 maggio – COMO – Teatro Sociale

2 maggio – COMO – Teatro Sociale (pomeridiana)

Le date di “C’era una volta”

21 novembre – CONEGLIANO VENETO – Teatro Accademia

22 novembre – PADOVA – Gran Teatro Geox

26 novembre – PARMA – Auditorium Paganini

28 novembre – MANTOVA – PalaUnical Teatro

29 novembre – PIACENZA – Teatro Politeama

2 gennaio – TIRANO – Villa di Tirano

3 gennaio – TIRANO – Villa di Tirano

5 gennaio – CASALE MONFERRATO – Teatro Municipale

13 marzo – FIRENZE – Teatro Verdi

14 marzo – FIRENZE – Teatro Verdi

23 marzo – VILLADOSSOLA – Teatro La Fabbrica

24 marzo – VILLADOSSOLA – Teatro La Fabbrica

3 maggio – COGLIATE – Parrocchia di Cogliate

8 maggio – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Teatro Sociale

10 maggio – MONZA – Teatro Manzoni

11 maggio – MONZA – Teatro Manzoni

12 maggio – MONTAGNANA – Cinema Teatro Bellini

15 maggio – ALESSANDRIA – Teatro Alessandrino

22 maggio – BASSANO DEL GRAPPA – CMP Arena

26 maggio – GENOVA – Teatro della Corte Ivo Chiesa

29 maggio – BRESCIA – Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum