La Scuola Teatro Junior di Legnano porterà in scena “La stanza di Clara”, uno spettacolo teatrale ideato e diretto da Jacopo Pari, che andrà in scena domenica 18 maggio alle ore 18.00 presso il teatro della Scuola “F. Tosi” di Legnano, via Santa Teresa 30.

I giovani attori portano in scena "La stanza di Clara" scritto da Gino Cecchettin

Protagonisti dello spettacolo sono alcuni giovani attori, la cui formazione attoriale nasce e si perfeziona presso la Scuola Teatro Junior di Legnano.

La rappresentazione si sviluppa in una serie di storie intrecciate, fatte di momenti di vita quotidiana a volta anche spassose, ambientate all'interno di un condominio. Al centro del racconto vi è Clara, una ragazza semplice la cui vita prende ispirazione dalla lettura del libro “Cara Giulia”, scritto da Gino Cecchettin in memoria della figlia Giulia.

Un momento di riflessione sui femminicidi

“La stanza di Clara” non è solo un’opera teatrale, ma un momento di riflessione e sensibilizzazione sul drammatico tema dei femminicidi, che continuano a colpire la nostra società. Il testo dello spettacolo, sottoposto al vaglio del comitato scientifico della Fondazione Cecchettin, ha ricevuto l’approvazione per la rappresentazione e ha ottenuto il patrocinio della Fondazione stessa, oltre al patrocinio del Comune di Legnano.

L'evento ad INGRESSO GRATUITO sarà anche l'occasione per un raccolta fondi destinati alla “Fondazione Cecchettin” nata per onorare la memoria di Giulia e che si fa promotrice dei valori fondamentali di integrità, onestà e rispetto dei diritti umani. Attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti innovativi, mira a promuovere un cambiamento sociale e culturale, creando un ambiente in cui ogni individuo possa sentirsi al sicuro e valorizzato.

Uno dei punti di riferimento più importanti per il teatro

Scuola Teatro Junior di Legnano è diventata negli anni uno dei punti di riferimento più importanti per la formazione teatrale nell'Alto Milanese e basa le sue produzioni puntando sempre al coinvolgimento emotivo del pubblico, fornendo ai propri alunni gli strumenti utili al proprio benessere emotivo e sociale intervenendo anche sulla sensibilizzazione culturale.

Per info: info@scuolateatrojunior.it – 3387690370

Per prenotazioni: https://bit.ly/piccolipalchi