“I colori dello spirito olimpico”: inaugurata la mostra a cura di Roberto Bombassei

“I colori dello spirito olimpico”: inaugurata a San Vittore Olona la mostra a cura del prestigiatore e artista Roberto Bombassei.

In vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, il Comune di San Vittore Olona, con la collaborazione dell’ artista legnanese Roberto Bombassei (famoso prestigiatore e scrittore), incontra lo sport in un progetto simbolico e visionario: una serie di cinque quadri, ciascuno ispirato a uno dei colori dei cerchi olimpici, ognuno accompagnato da una frase latina che incarna i valori universali dell’Olimpismo. E’ questa la mostra “I colori dello spirito olimpico” inaugurata sabato 31 gennaio 2026 (e sarà visitabile fino al 28 febbraio 2026) nella biblioteca comunale di Villa Adele alla presenza delle autorità comunali.

I colori e le Olimpiadi

“Non semplici opere decorative ma manifesti visivi che traducono in immagini la tensione umana verso il limite, la libertà e l’eccellenza – ha spiegato Bombassei – Questi cinque quadri non raccontano solo i Giochi, ma ciò che resta quando le luci si spengono: valori condivisi, memoria collettiva, ispirazione. In un’epoca di immagini rapide, l’arte rallenta lo sguardo e restituisce profondità al gesto sportivo. Milano Cortina 2026, così, non è solo un evento sportivo globale, ma anche un cantiere culturale, dove il linguaggio antico del latino e i colori olimpici dialogano con il presente, ricordandoci che la vera vittoria è continuare a tendere, insieme, verso cose più grandi”.