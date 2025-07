Gruppo Alpini, annunciato il programma di eventi per la festa dei 70 anni

IMPORTANTE ANNIVERSARIO

Importante anniversario per le penne nere locali: mostra di reperti bellici, esibizione del coro, lezioni con gli alunni e inaugurazione del Cippo del Milite Ignoto

Gruppo Alpini San Vittore Olona, annunciato il programma di eventi per la festa del 70esimo anniversario di fondazione.

Gruppo Alpini, la festa per i 70 anni

E’ già iniziato il conto alla rovescia per la festa del 70esimo anniversario di fondazione del Gruppo alpini San Vittore. Era infatti il 1955 quando il gruppo aveva preso vita, nel 1995 l’inaugurazione della sede di via Alfieri. Tante le iniziative sempre organizzate durante tutti questi anni: basti ricordare, ad esempio, il Falò di Sant’Antonio, con finalità solidali, e molto altro.

Ricco il programma dei festeggiamenti: il 13 settembre 2025 ci sarà l’esibizione del Coro alpini dei Congedati della Brigata Orobica al Santuario, il 21 settembre 2025 giornata di festa: prima la Messa in chiesa parrocchiale con omaggio alla Tomba dei Caduti al cimitero, alzabandiera in municipio, sfilata per le vie del paese imbandierate con la Fanfara alpina e il Complesso bandistico sanvittorese fino in sede dove si svolgeranno i discorsi e il rinfresco.

Poi dal 4 al 6 ottobre 2025, mostra sulle Truppe alpine ed esposizione di reperti storici della Grande guerra in sede, il sabato pomeriggio dimostrazione del Gruppo cinofili alpini di Nerviano e, lunedì mattina, visita della mostra e lezione in sede con le quinte elementari. Il 9 ottobre 2025 gli studenti delle medie incontreranno Luca Barisonzi, Sottotenente degli alpini ferito in Afghanistan mentre il 4 novembre 2025 è in programma l’inaugurazione del Cippo in ricordo del Milite Ignoto (monumento realizzato dagli alpini e che sarà donato alla cittadinanza).

L'appello del capogruppo

"Si tratta di un appuntamento importante" commenta il capogruppo Franco Maggioni, che lancia il suo appello: "Invitiamo tutti quelli che hanno fatto gli alpini o condividono le nostre idee, a farsi avanti e venire a trovarci nella nostra sede ogni martedì e venerdì sera".