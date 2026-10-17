Grazia Deledda, un Nobel da ricordare: omaggio al Teatro Lirico

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A cent’anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, il Circolo Culturale Sardo che porta il suo nome a Magenta le dedica una serata di omaggio e ricordo.

Grazia Deledda, una vita in tre atti

Sabato 24 ottobre, al Teatro Lirico, sarà proiettato «Quasi Grazia», il film diretto da Peter Marcias che racconta tre momenti significativi della vita della scrittrice, unica donna italiana insignita del prestigioso riconoscimento.

L’iniziativa è promossa dal Circolo culturale sardo Grazia Deledda di Magenta, in collaborazione con il Centro sociale culturale sardo Giovanni Campus di Milano e con il patrocinio del Comune di Magenta. La pellicola è tratta dall’omonima opera di Marcello Fois, insignito del Premio Campiello 2026, e vede protagoniste Laura Morante, Irene Maiorino e Ivana Monti, che interpretano la scrittrice in tre momenti della sua vita.

Il film mette in luce il rapporto di Deledda con la Sardegna, la famiglia e la condizione femminile, ripercorrendone il percorso umano e artistico e il legame profondo, talvolta conflittuale, con la propria terra.

Letture e proiezione al Teatro Lirico

L’appuntamento è alle 17 al Teatro Lirico, mentre la serata entrerà nel vivo alle 17.30 con la presentazione e i saluti istituzionali. Sarà quindi il Gruppo di lettura RossoMagenta ad accompagnare il pubblico alla scoperta della scrittrice attraverso alcuni brani evocativi, prima della proiezione di «Quasi Grazia». Le letture proseguiranno anche al termine del film. È prevista la presenza di Marcello Fois, autore dell’opera da cui è tratta la pellicola. La conclusione della serata è prevista per le 19.30.

L’ingresso è a offerta libera, con una donazione all’Aido di Magenta.