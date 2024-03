Inizio scintillante della manifestazione Dialoghi in Piazza a Garbagnate Milanese.

Grande inizio per i "Dialoghi in piazza" a Garbagnate

La carrellata di eventi organizzati da “La Piazza incontri culturali” sarebbe alla sua 11° edizione. Gli anni scorsi l’iniziativa si chiamava Festival della Fede ma l’organizzazione gli ha cambiato vestito. Giovedì sera 14 marzo c’è stato il primo appuntamento della quattro giorni di informazione, cultura e spettacolo.

La serata al Teatro Italia ha visto un corposo momento canoro della scuola di musica dell’Istituto cattolico San Luigi. I ragazzi che frequentano i corsi si sono divisi in 4 band formate da 5 o 6 ragazzi con strumenti musicali tecnicamente all’avanguardia. La prima a salire sul palco la Band Sterebels che ha portato cinque brani tra cui l’applauditissima Albachiara di Vasco Rossi. Poi è stata la volta della Band Treppetubies con un meraviglioso e ben cantato Lovefool, a seguire la Acido Fosforico con altri brani di successo internazionali. Ultima band sul palco la Lost Picks che ha terminato con il famoso tormentone di Jovanotti “Il più grande spettacolo dopo il big bang”.

Si ritorna in piazza stasera

Profusione di complimenti agli organizzatori del primo evento della rassegna: il presidente de La Piazza Mario Marone, l’instancabile coordinatrice Manuela Rossi e il docente di musica Marco Nava. Il programma di Dialoghi in Piazza prevede Venerdì 15 alle 21 un concerto; Via Crucis per organo, sabato 16 una tavola rotonda nella biblioteca di via Monza alle 16 sull’intelligenza artificiale e domenica 17 marzo sempre in biblioteca una conferenza su “Decadimento Cognitivo e identità” alle 18 nella sala polifunzionale di via Monza 12.