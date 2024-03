Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 marzo 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 16 e domenica 17 marzo 2024

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

LEGNANO - Gli eventi del centenario... spiccano il volo

Dopo la mostra dei costumi del Palio di Legnano nel Parlamento europeo di Strasburgo, gli appuntamenti del Centenario fanno il loro esordio in città con «Legnano mette le ali», la conferenza organizzata da Associarma Legnano in collaborazione con l’associazione culturale Amici del reparto sperimentale di volo che si terrà stasera, venerdì 15, alle 21 nella sala Previati del Castello Visconteo.

La conferenza rientra in un ciclo di incontri organizzato da Associarma in occasione del centenario di fondazione dell’Aeronautica militare italiana e si lega alla storia cittadina dell’ultimo secolo per la figura del legnanese Luigi Nazari (1911-1982), pilota militare e collaudatore di aerei, insignito di due medaglie d’argento e di una Croce di guerra al valor militare, conservate nel museo di Associarma Legnano. Nazari fu insignito inoltre della benemerenza civica alla memoria nel 1983.

Accanto al ricordo di Nazari, nella conferenza, che sarà moderata da Giorgio Bottoli, si parlerà di due imprese aeronautiche: la costruzione di un bombardiere Caproni che ha volato da Nervesa della Battaglia (Treviso) all’aeroporto di Pratica di Mare (Città metropolitana di Roma) in occasione dei cento anni dell’Aeronautica, raccontata da Fabio «Duca» Consoli della Fondazione Jonathan Collection (uno dei due piloti di quel volo) e il volo di otto aerei da Fano a Fairford, località del Regno Unito sede della più grande manifestazione aeronautica al mondo, e ritorno, raccontato da uno dei piloti, Davide Picchi «Picchio», della Pattuglia Fly Fano Team The Sformation. L’ingresso è libero.

LEGNANO: "Afghana" in mostra al castello Visconteo

Storie di mamme afghane e dei loro bambini, di giovani donne che hanno potuto realizzare il sogno di diventare infermiere e dottoresse; il racconto dell’essere donne e madri in un Paese complesso come l’Afghanistan (dove la mortalità materna è 99 volte più alta di quella registrata in Italia e il tasso di mortalità infantile 47 volte più alto). Da domani, sabato, fino al 28 aprile, nell’ambito della 12esima edizione del Festival fotografico europeo che sarà ospitato nel Castello Visconteo di Legnano, saranno esposte le testimonianze e i volti delle donne del Centro di maternità di Emergency (associazione fondata dall’indimenticato Gino Strada e che si occupa delle vittime civili di tutte le guerre e della promozione di una cultura di pace) ad Anabah, nella Valle del Panshir.

Tutto sarà raccolto ed esposto con la mostra «Afghana» della fotografa Laura Salvinelli.

Sabato 6 aprile, alle 17.30, sarà inoltre possibile approfondire il tema al centro della mostra con un incontro dedicato al lavoro di Emergency in Afghanistan e agli scatti proposti all’interno dell’esposizione, con la presenza della fotografa, Laura Salvinelli e della responsabile della Medical division paediatrics di Emergency Manuela Valenti.

La mostra sarà visitabile gratuitamente i sabati, le domeniche e nei giorni festivi dalle 10 alle

12.30 e dalle 15 alle 19 (esclusi domenica 31 marzo, sabato 13 aprile e domenica 14 aprile).

LEGNANO: Ultimo weekend per visitare la mostra "Suffragette"

Dalle suffragiste italiane della seconda metà dell’Ottocento e dalle battaglie per la rappresentanza politica all’effettiva parità di oggi passando attraverso il fatidico 1946, l’anno in cui, in Italia, si realizza il suffragio universale. È l’arco temporale affrontato da «Suffragette italiane verso la cittadinanza», la mostra inaugurata venerdì 8 marzo a Palazzo Leone da Perego.

L’esposizione, organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Anna Kuliscioff, si articola in una ventina di pannelli che, attraverso i documenti dell’Archivio storico dell’Unione femminile nazionale e della stessa Fondazione Kuliscioff (manoscritti, fotografie, volantini, giornali e vignette satiriche), racconta la lunga e sofferta battaglia delle donne italiane scese in campo per rivendicare il suffragio, insieme con la parità di diritti civili.

Il percorso del movimento suffragista italiano si snoda attraverso la lotta coraggiosa delle donne per ottenere il diritto di voto; un lungo percorso che, in collegamento con il contesto internazionale, parte dal 1861, anno dell’Unità d’Italia, e si conclude soltanto nel 1946, anno delle prime elezioni a suffragio universale.

La mostra sarà aperta ancora domani e dopodomani, sabato e domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.

LEGNANO: "8 Marzo run-Donne costituenti"

Tutto pronto per «8 Marzo run-Donne costituenti» in ricordo di Cristina Dall'Orto, storica bibliotecaria e militante di sinistra scomparsa nel 2018. L'evento è in programma domenica. Il ritrovo sarà alle 14.30 alla Casa del volontariato in via Dei Salici, alle 15 passeggiata nel Parco Altomilanese (con letture a tema «Donne costituenti» e col Gruppo alta voce e intervento del Cif Legnano), alle 16.30 lettura a cura della Scuola di Babele e merenda per tutti.

PARABIAGO - La due giorni delle visite Fai di Primavera nella chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria

La chiesa di Sant’Ambrogio della Vittoria al centro delle Giornate Fai di primavera previste per domani, sabato, e domenica. Tornano le Giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni. Tra queste spunta anche l’originaria chiesa di Sant'Ambrogio, che venne costruita nel 1348 nel luogo di apparizione del Santo. Nel 1481 la cura della Chiesa venne assegnata ai frati della congregazione di S. Barbara e S. Ambrogio ad Nemus, che formarono un convento e iniziarono la ristrutturazione della chiesa. A loro subentrano, nel 1647, i frati Cistercensi, ai quali si deve la costruzione della chiesa e del convento che vediamo oggi. La chiesa venne costruita tra il 1708 e il 1713 su progetto di Battista Quadrio, ed è uno splendido esempio di architettura barocca con interno caratterizzato da ricche decorazioni scultoree in marmi policromi, pregevoli tele e affreschi e un organo settecentesco. L’abbazia è stata realizzata tra il 1699 e il 1706. In seguito alle soppressioni napoleoniche il complesso fu sede prima di una scuola per bambini poveri, poi del Collegio Cavalleri per Nobili, poi di un riformatorio e infine di un ospedale psichiatrico. Il tour nella chiesa si potrà fare domani, sabato, e domenica, dalle 10 alle 18, con ultimo turno alle 17.30. L’appuntamento è in via Spagliardi, 16.

ROBECCHETTO CON INDUNO - In biblioteca tornano le colazioni letterarie

Nuovo appuntamento per la biblioteca civica «Alda Merini» dove tornano a fare tappa le «Colazioni per il piccolo lettore mai sazio», promosse dall’Amministrazione comunale.

L’evento culturale per avvicinare i bambini alla lettura si terrà a Malvaglio, nella struttura di via Novara, domani, sabato, dalle 10. Alla colazione seguiranno letture animate a cura di Emanuela De Dionigi della Cooperativa Il Naviglio e di un laboratorio a cura di Alice Calcaterra. È necessario prenotare in biblioteca entro giovedì 14 marzo e i primi 15 iscritti avranno la possibilità di avere la consumazione della colazione gratuita. L’iniziativa è organizzata con il supporto dell’associazione «Gli Amici della Biblioteca» e il Bar Emma.

ABBIATEGRASSO: Scuola ed emergenza educativa

Nell’ambito della rassegna Umane Connessioni 2024, venerdì 15 marzo alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Castello Visconteo, Suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche, parlerà sul tema “Quale scuola per scongiurare l’emergenza educativa”; l’incontro sarà coordinato dal prof. Michele Raffaeli, dirigente dell’Istituto Alessandrini di Abbiategrasso.

La Pro Loco di Abbiategrasso sempre attiva nella promozione delle risorse cittadine esistenti e potenziali e con lo scopo principale di stimolare l’interesse verso laCittà di Abbiategrasso nel segno della continuità promuove e coordina in collaborazione con il GSMI Gruppo Studio Modellistico Italiano, la Federazione nazionale Navimodel , Associazioni nazionali e locali ,volontari attinenti al settore modellistico l’ottava edizione di AbmodelExpo Mostra Modellistica abbiatense, dal 17 al 24 marzo all’ex Convento dell’Annunciata.

Il progetto “SPORT NEI PARCHI – Linea di intervento 2 – Urban sport activity e weekend” promosso da Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, è realizzato in collaborazione tra Comune di Abbiategrasso, Sport e Salute e le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) prosegue con "Pallavolo - Atletica" - sabato 16 marzo alle 10.30 al parco della Darsena. Evento gratuito aperto a tutti.

ALBAIRATE: Giornata internazionale della donna

Nell'ambito delle iniziative organizzate per celebrare la Giornata internazionale della donna il nostro Comune ospiterà l'autrice Annamaria Tagliaretti per la presentazione del suo ultimo romanzo "Volevo essere te".

Una storia di forza, speranza e fiducia al femminile, sullo sfondo dei grandi mutamenti sociali degli anni '50-'80. L'appuntamento è per venerdì 15 marzo alle ore 21.00 presso la Biblioteca civica "L. Germani" (ingresso da via C. Battisti

Al termine dell'evento i partecipanti saranno omaggiati con alcuni libri a tema "grandi donne" donati dagli utenti. Sarà possibile consultare anche il nuovo scaffale "Obiettivo parità di genere" inaugurato l'8 marzo: 80 nuovi volumi sull'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 "Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze".

GAGGIANO - Dentro le storia

Riparte venerdì 15 marzo “Dentro le storie“ ovvero incontri di cultura e divertimento con importanti autrici e autori che raccontano i loro libri e le loro passioni, alla sua 7° edizione.

Venerdì 15 marzo Raul Montanari (Il disegno magico) e Giovanni Cocco (Nessuno sarà dimenticato). L’incontro si svolgerà nella biblioteca Aldo e Cele Daccò di Gaggiano-sala studio- alle ore 21.

VITTUONE: Donne scrittrici

Proseguono le iniziative della terza edizione del Marzo Donna; manifestazione annuale che l’Amministrazione comunale dedica da tradizione alla Giornata internazionale della donna.

Nel pomeriggio di domani, sabato, all’interno della rassegna «Donne Scrittrici», sarà in programma l’incontro pubblico con l‘autrice Rita Sozzi, che farà da relatrice alla conferenza dal titolo «Undici anni di viaggi al femminile pedalando per il mondo».

L’evento vedrà inoltre la partecipazione dello scrittore vittuonese Gigi Mondani. Appuntamento alle 17, nella Sala conferenze del comune di Vittuone in piazza Italia.

SEDRIANO: Camminata con papà

Dopo il grande successo dello scorso anno ritorna la «Camminata con papà»: iniziativa podistico-ricreativa che celebra la tradizionale Festa del papà.

Appuntamento dopodomani, domenica, alle 15, in piazza della Chiesa a Sedriano, dove avrà inizio il percorso di cinque chilometri ad anello con partenza e arrivo sul sagrato della parrocchiale. Previsto al traguardo un breve momento merenda, con successiva consegna dei premi per il papà più giovane, per quello più anziano e per colui che è diventato genitore da meno tempo. Sarà presente all’evento anche il Corpo Musicale Sedrianese.

Per aderire all’iniziativa, organizzata dalla parrocchia con il patrocinio del Comune, è necessario compilare il form al link presente sulle pagine social dell’oratorio San Luigi di Sedriano.

BAREGGIO: Sagra di San Giuseppe

Come ogni anno ritorna ritorna l’attesissima Sagra di San Giuseppe; tradizionale appuntamento bareggese che animerà la frazione di San Martino questa domenica, 17 marzo, dalle ore 8 alle ore 19.

Programma denso di iniziative anche per il 2024, a partire dalle immancabili bancherelle tematiche per tutti i gusti; dagli hobbisti agli artigiani fino ai rivenditori di prodotti tipici ed enogastronomici. Presenti ovviamente anche gli stand delle associazioni locali, compresi quelli dei partiti politici presenti in Consiglio.

Non mancherà poi l’intrattenimento per bambini, oltre alla possibilità di donare uova o dolci pasquali presso lo stand dell’associazione Smile. Il Gruppo Alpini di Bareggio organizzerà inoltre per l’occasione un angolo dedicato alla degustazione della polenta valtellinese.

Alle ore 11 sarà invece prevista l’inaugurazione della nuova insegna del Ferrari Club di San Martino, alla presenza dell’amministrazione comunale. Per l’occasione ci sarà anche la possibilità di effettuare una visita guidata della sede Buon San Giuseppe dunque a tutti i bareggesi.

OSSONA: Fa balà l'Oeucc

Appuntamento a Ossona con il teatro in lingua locale; protagonista della serata di domani, sabato 16 marzo, alle ore 21.

All’auditorium Unità d’Italia di via Dante Alighieri 1 la compagnia dialettale dei Vent&Acqua presenterà lo spettacolo «Fa Balà l’Oeucc». Un’occasione imperdibile per riscoprire le nostre radici.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ossona nell’ambito della stagione teatrale 23/24 di OssonaInsieme. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

BUSCATE: Croce azzurra Buscate, inaugurazione nuovo mezzo

Sarà un momento importante per la Croce Azzurra Buscate che domenica invita tutti all’inaugurazione del suo nuovo mezzo di soccorso: l’ambulanza 610, acquistata grazie alle donazioni dei sostenitori. Il ritrovo sarà alle 11 in Piazza san Mauro, dove verrà celebrata la Messa e, alle 12, il mezzo iceverà la benedizione. Poi, alle 12.15 i presenti si dirigeranno in corteo alla sede dell’associazione in Piazza della Filanda in cui, alle 13, si terrà il saluto delle autorità.

CANEGRATE: Marzo è donna

Tantissimi eventi per il progetto «Marzo è donna» promosso dal Comune. Sabato si sono svolte ben tre iniziative: sono svolti ben tre eventi: un corso di difesa personale a cura di Okami nella palestra di via Toti, una conferenza intitolata «Menopausa non ti temo» a cura di wowwoman e RipLive al Polo culturale Catarabia e l’inaugurazione della mostra collettiva a cura del gruppo artistico Mercurio a Palazzo Visconti dal nome «Mostra collettiva di arti grafiche, pittoriche e scultoree».

Domani, sabato, alle 16 al polo culturale Catarabia, merenda con il gruppo Punti in chiacchiera; domenica, alle 9.30 la «Camminata in rosa» con partenza dal centro sportivo di via Terni mentre nel pomeriggio si svolgerà un concerto a cura del Corpo musicale cittadino, alle 17, al polo culturale Catarabia; infine, mercoledì, alle 21 ci sarà «Cinegrate», il cineforum in sala Cervi.

RESCALDINA: Eventi in paese

Oggi, venerdì. alle 20.30 nell’auditorium comunale di via Matteotti, ci sarà un incontro di

primo soccorso veterinario organizzato dall’associazione Scodinzolares mentre, alle 21, in biblioteca, incontro di «Ambientiamoci» promosso da Amici del Rugareto. Domenica toccherà alla «Festa di San Giuseppe alla Pagana»: alle 11.30 Messa alla Pagana e poi teatro, musica, bancarelle e tanto buon cibo.

