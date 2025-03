"Gli sposi promessi", il nuovo spettacolo dei ragazzi della Zattera

"Gli sposi promessi", il 30 marzo 2025 a Legnano in scena il nuovo spettacolo dei ragazzi della cooperativa sociale La Zattera. Via alla prenotazione e vendita dei biglietti.

"Gli sposi promessi", il nuovo spettacolo della Zattera

I ragazzi della cooperativa sociale La Zattera di Legnano tornano a vestire i panni degli attori. Quest'anno lo spettacolo teatrale sarà "Gli sposi promessi", molto liberamente ispirato al celebre romanzo "I promessi sposi" di Alessandro Manzoni. Lo spettacolo sarà messo in scena domenica 30 marzo 2025, alle 17, al Teatro Tirinnanzi di Legnano. Per informazioni e prenotazioni dei biglietti si può contattare il sito web della cooperativa (che nel 2024 ha festeggiato i suoi prim 35 anni) oppure telefonare allo 0331.598759.

La cooperativa

La Zattera nasce come progetto di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati attraverso il lavoro di assemblaggio, grazie all'attuazione di percorsi di educazione al lavoro, di manualità e socialità, in un ambiente lavorativo protetto. A questo, all'interno della cooperativa sociale di Legnano, si affianca l'attività del Cse (Centro socio educativo), rivolto a persone con disabilità che necessitano di apprendere e consolidare le conoscenze e di valorizzare le abilità possedute. Obiettivo della cooperativa è permettere ai suoi membri di acquisire autonomia e integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati.