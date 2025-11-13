“Gli sposi promessi” della Zattera… in trasferta

“Gli sposi promessi” della Zattera, cooperativa sociale di Legnano, in scena a Busto Arsizio.

“Gli sposi promessi” della Zattera a Busto Arsizio

E’ tutto pronto per la trasferta a Busto Arsizio per i giovani attori della Zattera, la cooperativa sociale di Legnano. Venerdì 14 novembre 2025, infatti, sarà messo in scena lo spettacolo “Gli sposi promessi” che la cooperativa aveva già presentato con successo a marzo a Legnano. Uno spettacolo imperdibile e a favore dell’inclusione.

Come partecipare

Lo spettacolo si svolgerà alle 21 al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio: l’ingresso è libero e gratuito ed è gradita la prenotazione. Organizza Viva (Voci inclusive di vita e arte) con il contributo di Regione Lombardia. Tutto col sostegno anche di Nuovabustomusica e la Città di Busto Arsizio. Per contatti e prenotazioni 0331.621011