Ben cinque sono i siti storici e artistici visitabili nel prossimo weekend tra Arese, Legnano, Rho, Cornaredo e Busto Garolfo.

Nel weekend di sabato 21 e domenica 22 marzotornano per la 34esima edizione le “Giornate FAI di Primavera”, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia: il più efficace strumento con cui il FAI dal 1975 esercita la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio, perché sia per sempre e per tutti. Accogliendo l’invito del FAI, dal 1993 – anno della pionieristica prima edizione dell’evento – al 2025 quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono.

Giornate Fai di primavera: ecco i beni aperti nell’ovest Milano

In occasione di queste Giornate FAI di Primavera, sabato 21 e domenica 22 marzo, verranno aperti al pubblico dalla Delegazione FAI Ovest Milano cinque beni presso i comuni di Cornaredo, Busto Garolfo, Legnano, Rho e Arese.

Di seguito i dettagli sui beni aperti:

ATTREZZERIA RANCATI – Cornaredo

Strada Comunale della Ghisolfa, 87 Cornaredo

Sabato 21 marzo, 10-18 (ultima visita per tutti 16:30; a seguire evento speciale con prenotazione obbligatoria solo per iscritti FAI)

Domenica 22 marzo, 10-18 (ultima visita 17:30)

VILLA RESCALLIVILLORESI – Busto Garolfo

Via Vincenzo Monti, 5 – Busto Garolfo

Sabato 21 marzo, 10-18 (ultima visita per tutti 16:30; a seguire evento speciale con prenotazione obbligatoria solo per iscritti FAI).

Domenica 22 marzo, 10-18 (ultima visita 17:30)

ISTITUTO BARBARA MELZI – Legnano

Corso Sempione, 102 – Legnano

Sabato 21 e domenica 22 marzo, 10-18 (ultima visita 17:30)

PALAZZO COMUNALE – Rho

Piazza Visconti, 23 – Rho

Sabato 21 e domenica 22 marzo, 10-18 (ultima visita 17:30)

VILLA LA VALERA – Arese

Via Salvador Allende, 7 – Arese

SOLO sabato 21 marzo, 10-18 (ultima visita 17:30)