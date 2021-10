Ossona

Grande partecipazione anche alla mostra in villa Litta.

Ossona onora il Gamba de Legn. Domenica 17 ottobre, nel pomeriggio, taglio del nastro per il murales firmato da Francesco Gornati.

Gamba de legn, inaugurato il murales

Presenti le autorità civili, il prevosto don Angelo, numerosi esponenti delle associazioni con in prima fila la Pro Loco Morus Nigra e altre Pro Loco della zona.

Tanta partecipazione

Un evento molto partecipato, così come ha avuto successo la mostra in villa Litta, dedicata al Gamba de Legn. In Comune mostra anche dei lavori dei ragazzi delle scuole, protagonisti di uan fortunata festa del libro.