Gabriele Turrisi conquista la borsa di studio integrale alla Berklee College of Music di Boston

È Gabriele Turrisi il protagonista del nuovo prestigioso riconoscimento internazionale. Dopo il pianista Samuele Faedda, anche il batterista Gabriele Turrisi conquista una prestigiosa Full Tuition Scholarship. Due straordinari riconoscimenti internazionali che confermano la qualità del progetto formativo delle Scuole di Musica Niccolò Paganini.
Un risultato di assoluto rilievo per Gabriele, che già in passato aveva conquistato borse di studio per frequentare i corsi estivi della Berklee, ma che oggi compie un ulteriore e significativo salto di qualità, vedendosi riconoscere un’opportunità destinata a sostenere il suo intero percorso accademico.
Le parole del presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate
«Ci sono giovani che, grazie al talento, alla passione e a un impegno straordinario, riescono a farsi strada nel mondo. Letteralmente. Il successo di Gabriele Turrisi, che ha conquistato una borsa di studio integrale alla prestigiosa Berklee College of Music di Boston, è una bellissima notizia per tutto il nostro territorio e un motivo di grande orgoglio. – ha dichiarato Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Dopo il riconoscimento ottenuto da Samuele Faedda, questo nuovo traguardo dimostra quanto talento e quante potenzialità siano presenti nelle nostre comunità. Ma ci ricorda anche quanto sia importante che i giovani incontrino lungo il proprio cammino persone, scuole e realtà capaci di credere in loro, accompagnarli e offrire opportunità concrete per crescere. Come Banca di Credito Cooperativo crediamo profondamente nel valore dei giovani e della formazione, perché investire sulle nuove generazioni significa investire nel futuro delle nostre comunità. E quando un ragazzo parte dal nostro territorio e arriva a conquistare un’opportunità così importante sulla scena internazionale, è un po’ tutto il territorio a crescere insieme a lui. A Gabriele vanno le nostre congratulazioni, così come alle Scuole di Musica Niccolò Paganini e ai docenti che hanno contribuito al suo percorso. La sua storia ci insegna che le radici non sono qualcosa che trattiene, ma qualcosa che dà la forza per andare lontano. Ed è proprio questo il futuro che vogliamo contribuire a costruire per i nostri giovani».
Per la seconda volta nell’arco di pochi mesi, un allievo delle Scuole di Musica Niccolò Paganini conquista una borsa di studio integrale alla Berklee College of Music di Boston, una delle più prestigiose istituzioni musicali al mondo.
Dalla Paganini alla formazione accademica: un percorso che continua
La formazione musicale di Gabriele è iniziata nelle aule delle Scuole Paganini, dove ha studiato batteria dapprima con Thomas D’Alba e successivamente con Tony Arco, musicista e didatta di grande esperienza. Terminati gli studi alla Paganini, Gabriele ha proseguito il proprio percorso frequentando il Triennio dei Civici Corsi di Jazz presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, prestigiosa istituzione convenzionata con le Scuole Paganini.
Un legame particolarmente significativo, anche perché Gabriele continua tuttora a studiare con Tony Arco, titolare della cattedra di batteria jazz presso la Civica Scuola Claudio Abbado e docente dei corsi di perfezionamento della Paganini. Una continuità didattica che testimonia la capacità della Scuola di accompagnare i propri talenti anche oltre il percorso formativo iniziale, attraverso collaborazioni con importanti istituzioni e professionisti di altissimo livello.
Due successi internazionali che premiano un progetto educativo
«Due borse di studio integrali alla Berklee conquistate da due nostri allievi a distanza di pochi mesi rappresentano un risultato straordinario, del quale siamo profondamente orgogliosi. Il merito principale appartiene naturalmente a Samuele e Gabriele, al loro talento, alla determinazione e all’impegno con cui hanno affrontato i rispettivi percorsi. Ma questi riconoscimenti confermano anche il valore di un progetto educativo nel quale crediamo profondamente: non limitarci a insegnare musica, ma riconoscere il talento, coltivarlo e creare le condizioni affinché possa esprimersi pienamente, anche oltre gli anni trascorsi nelle nostre aule.
Il percorso di Gabriele, iniziato con Thomas D’Alba, proseguito con Tony Arco e sviluppatosi successivamente presso un’istituzione con la quale collaboriamo, rappresenta un esempio concreto di questa visione».
Un modello formativo che parte dall’Alto Milanese
Il doppio riconoscimento ottenuto da Samuele Faedda e Gabriele Turrisi conferma così il valore di un modello formativo capace di costruire, partendo dal territorio dell’Alto Milanese, percorsi di crescita e opportunità di livello internazionale.
A Gabriele vanno le congratulazioni di tutta la grande famiglia Paganini per questo straordinario traguardo, che si aggiunge al successo di Samuele e arricchisce ulteriormente la storia della nostra Scuola.