Gabriele Turrisi conquista la borsa di studio integrale alla Berklee College of Music di Boston

È Gabriele Turrisi il protagonista del nuovo prestigioso riconoscimento internazionale. Dopo il pianista Samuele Faedda, anche il batterista Gabriele Turrisi conquista una prestigiosa Full Tuition Scholarship. Due straordinari riconoscimenti internazionali che confermano la qualità del progetto formativo delle Scuole di Musica Niccolò Paganini.

Un risultato di assoluto rilievo per Gabriele, che già in passato aveva conquistato borse di studio per frequentare i corsi estivi della Berklee, ma che oggi compie un ulteriore e significativo salto di qualità, vedendosi riconoscere un’opportunità destinata a sostenere il suo intero percorso accademico.

«Ci sono giovani che, grazie al talento, alla passione e a un impegno straordinario, riescono a farsi strada nel mondo. Letteralmente. Il successo di Gabriele Turrisi, che ha conquistato una borsa di studio integrale alla prestigiosa Berklee College of Music di Boston, è una bellissima notizia per tutto il nostro territorio e un motivo di grande orgoglio. – ha dichiarato Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Dopo il riconoscimento ottenuto da Samuele Faedda, questo nuovo traguardo dimostra quanto talento e quante potenzialità siano presenti nelle nostre comunità. Ma ci ricorda anche quanto sia importante che i giovani incontrino lungo il proprio cammino persone, scuole e realtà capaci di credere in loro, accompagnarli e offrire opportunità concrete per crescere. Come Banca di Credito Cooperativo crediamo profondamente nel valore dei giovani e della formazione, perché investire sulle nuove generazioni significa investire nel futuro delle nostre comunità. E quando un ragazzo parte dal nostro territorio e arriva a conquistare un’opportunità così importante sulla scena internazionale, è un po’ tutto il territorio a crescere insieme a lui. A Gabriele vanno le nostre congratulazioni, così come alle Scuole di Musica Niccolò Paganini e ai docenti che hanno contribuito al suo percorso. La sua storia ci insegna che le radici non sono qualcosa che trattiene, ma qualcosa che dà la forza per andare lontano. Ed è proprio questo il futuro che vogliamo contribuire a costruire per i nostri giovani».