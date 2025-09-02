Un evento che mette al centro la riflessione sul rapporto tra essere umano, natura e territorio, attraverso una selezione di opere intense, colorate e cariche di simbolismo

Dal 5 al 7 settembre 2025, le sale del suggestivo Palazzo Visconti-Castelli di Canegrate ospiteranno la mostra d’arte “L’Uomo, l’Animale, la Pianta” dell’artista locale Franco Vignati, promossa dall’associazione culturale Volti Ambrosiani con il patrocinio del Comune di Canegrate.

Franco Vignati in mostra con “Volti Ambrosiani”

Un evento che mette al centro la riflessione sul rapporto tra essere umano, natura e territorio, attraverso una selezione di opere intense, colorate e cariche di simbolismo. Le tele di Franco Vignati raccontano l’equilibrio fragile e prezioso tra uomo, animale e pianta, tre elementi che convivono nello stesso ecosistema e che l’artista interpreta con uno stile personale e riconoscibile.

La mostra sarà visibile dal 5 al 7 settembre 2025 e Palazzo Visconti-Castelli in via Corridoni ang. via Olona, a Canegrate. L’ingresso sarà libero e sarà possibile venerdì 5 settembre: dalle 16 alle 18, sabato 6 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e infine domenica 7 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

La promozione degli artisti locali

Volti Ambrosiani, realtà attiva nella valorizzazione della cultura e dell’arte nel territorio lombardo, rinnova così il suo impegno nella promozione di artisti locali e nella diffusione di una sensibilità artistica che guarda all’identità, alla memoria e al paesaggio.

L’inaugurazione della mostra rappresenta un’occasione imperdibile per cittadini, appassionati e curiosi di scoprire da vicino il lavoro di Franco Vignati, artista del territorio che con la sua pittura invita a una profonda riflessione sul nostro legame con la natura.

Per informazioni:

voltiambrosiani@gmail.com