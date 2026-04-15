Prosegue il ciclo di incontri di Lectio Divina promosso dall’Azione Cattolica del Decanato di Legnano: un percorso spirituale e comunitario che nel corso dei mesi ha condotto i partecipanti sulle orme dell’apostolo Paolo, esplorando la profondità della Parola attraverso la riflessione condivisa e la preghiera.

Fissata l’ultima tappa della Lectio Divina con l’Azione Cattolica

L’appuntamento conclusivo, dedicato alla seconda risonanza e fissato per la serata di domani giovedì 16 aprile, si intitola “Facemmo vela verso Samotracia” e si inserisce nel tema più ampio del Diario di viaggio: la missione oltre i confini. Il titolo riprende le parole degli Atti degli Apostoli, in cui Luca narra il momento in cui Paolo e i suoi compagni levano le ancore e si mettono in mare aperto, lasciandosi guidare dallo Spirito verso terre e popoli sconosciuti. Un’immagine potente, che invita ciascuno a interrogarsi sulla propria disponibilità ad andare oltre il familiare, oltre il sicuro, per rispondere a una chiamata più grande.

Tema della serata: l’accoglienza come virtù evangelica

Il tema scelto per questa serata è l’accoglienza: virtù evangelica per eccellenza, capace di trasformare lo straniero in fratello e il viaggio in casa. In un tempo in cui le frontiere — geografiche, culturali, interiori — sembrano sempre più difficili da attraversare, la comunità si ritrova attorno alla Parola per riscoprire il senso profondo dell’aprirsi all’altro.

L’incontro, come detto, si terrà giovedì 16 aprile 2025, alle ore 21, all’Oratorio di Santa Teresa in Legnanello (Legnano). La serata è aperta a tutti i cittadini, credenti e non, a chiunque desideri condividere un momento di riflessione, ascolto e comunità.