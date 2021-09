Fiera in paese: successo per bancarelle, associazioni e tradizione

Fiera di San Vittore Olona: positivo il bilancio della manifestazione.

Fiera, vince la tradizione

Più che positivo il bilancio dell'edizione 2021 de "La fiera e le sue tradizioni" che si è svolta ieri, lunedì 13 settembre 2021, come sempre lungo la via Roma. Dalle 9 alle 18.30 spazio per bancarelle, stand di associazioni (compreso quello del Comune), laboratori per bambini e spettacolo per i più piccoli nei giardinetti con premiazione del concorso Superlettore.

Ingresso col Green Pass con controlli a campione svolti dalla Polizia Locale. Ottima la partecipazione di pubblico, conquistato anche dal Trenino campagnolo e dal Trenino musicale con la banda che ha portato grandi e piccoli in giro per il paese. Un evento che è stato preceduto da due eventi pre-fiera andati in scena nei giorni precedenti nel parco di Villa Adele.

La soddisfazione del sindaco

"La manifestazione è andata molto bene - commenta il sindaco e assessore alla Cultura Daniela Rossi - Siamo contenti per la presenza di bancarelle e associazioni, molto importante poi la presenza di tanti cittadini allo stand del Comune per domande e chiarimenti. Molto bello anche il pomeriggio con tanta presenza dei bambini nei giardinetti, con genitori e nonni. Punto di ritrovo incredibile è stato poi i Trenino che è piaciuto davvero a tutti. Sono davvero molto contenta, si è creato un rapporto immediato con la popolazione, che è quello a cui noi puntiamo".

Le foto: