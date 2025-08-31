LUNEDì 1 SETTEMBRE

Tutto pronto per la manifestazione che vedrà stand e bancarelle nel centro cittadino

Fiera delle merci e cassoeula, torna la tradizione a Canegrate.

Come vuole la tradizione, lunedì 1 settembre 2025, si svolge la Fiera delle Merci. Per una giornata intera le strade del centro cittadino saranno invase dai profumi e dai colori delle bancarelle degli ambulanti, anche quest’anno presenti con una varietà di prodotti che spazia dall’abbigliamento ai dolciumi, dalla gastronomia a tante simpatiche idee regalo. Per ricreare una perfetta atmosfera di festa, che da sempre accompagna questa antica manifestazione, è possibile gustare alcuni piatti tipici della tradizione locale come la cassoeula, alle 12 alla trattoria Night Food, in via Milite Ignoto e, alle 21, in Contrada Baggina, in via Garibaldi 114, con anche la presenza dell’Orchestra Baggina, per un finale di serata all’insegna del ballo e del divertimento. La Fiera delle Merci è anche quest’anno un appuntamento da non perdere per concludere al meglio la stagione estiva, ritrovandosi e condividendo momenti di convivialità e spensieratezza.

Annunciata la consegna delle benemerenze

Sabato 13 settembre 2025 è invece in programma "Canegrate in Festa": tra le varie attività, anche la consegna delle civiche benemerenze prevista per le 20.45.