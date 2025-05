Festa di primavera: "adottata" la piazza, Free library e Panchina rossa

Festa di primavera a Cantone, frazione di Nerviano. Successo per la prima edizione.

Festa di primavera a Cantone

Buona la prima per la Festa di primavera a Cantone, frazione di Nerviano. Organizzata dall'associazione Tan Par Fa Quajcoss, l'evento ha visto - in mattinata - la pulizia di alcune zone del territorio. Poi, al pomeriggio, tante iniziative: come l'"adozione" ufficiale della Piazza di Sant'Anna da parte dell'associazione - che ora si prenderà cura del verde - seguita poi dall'inaugurazione della Panchina rossa - simbolo di lotta ai femminicidi - alla presenza del sindaco Daniela Colombo e del prevosto don Daniele Gandini e della Little free library, piccola cassetta per lo scambio di libri.

Le ghiotte torte

Applausi poi per il concorso "Bake off" che ha visto sfidarsi diverse realizzatrici di torte: nella categoria Tradizionali vittoria di Delia Banfi, seguita da Marika Lo Monaco, Micaela Lo Monaco e Roberta Molinari; per le Creative primo posto per Rosaria Diamante davanti ad Alessia Re e Paola Bonomi, Viviana Musazzi e Mauro Gorla.