“Facciamo rinascere il santuario della Boretta”: l’iniziativa del gruppo social per rivitalizzare la storica chiesa di Cerro Maggiore.

Il mondo dei social scende in campo per riportare il piazzale del santuario della Boretta di Cerro Maggiore agli antichi splendori. Si chiama “Luce alla Boretta” ed è infatti l’iniziativa lanciata dal gruppo Facebook Sei di Cerro, che nasce dal desiderio “di restituire dignità e bellezza”, come dicono gli organizzatori, a un luogo simbolo per i cerresi: il santuario di via Immacolata.

“Negli ultimi mesi molti cittadini hanno espresso dispiacere per le condizioni in cui versa il piazzale e da qui è nata l’idea di fare qualcosa di concreto, insieme – proseguono gli organizzatori – L’iniziativa punta a unire cittadini e associazioni del territorio per riportare luce e vita a questo spazio, anche in vista del Natale, rendendolo di nuovo un punto di orgoglio per la comunità e magari anche di incontro, non solo un parcheggio”. Ci saranno incontri per pianificare il progetto.