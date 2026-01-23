Enrico Galiano ospite della rassegna “Semi di conoscenza, germogli di pace”

Nuovo appuntamento per la rassegna “Semi di conoscenza, germogli di pace”, un ciclo di incontri gratuiti con protagonisti del mondo della cultura, della scienza, della filosofia e dell’educazione che si tiene al Teatro LaBolla.

Si terrà il 30 gennaio 2026 alle ore 21.00 al Teatro LaBolla, con ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).

Docente e scrittore, Enrico Galiano rifletterà sul delicato equilibrio tra adulti e ragazzi, affrontando il tema delle aspettative e del loro impatto sulla crescita.

“Un incontro prezioso per riflettere sulle responsabilità e le aspettative di generazioni diverse – commenta l’Assessora alla Cultura e Pace Lucia Albrizio. Un aiuto per attraversare le complessità di questa epoca e di questo mondo che non possono essere semplificate ma solo comprese. La pace nasce nel coltivare la relazione attraverso l’ascolto e la capacità di stare nelle differenze senza trasformarle in conflitto. È uno sguardo sul mondo che si costruisce giorno dopo giorno, soprattutto attraverso le parole, l’educazione e l’esempio. Ancora una volta la rassegna ci ricorda che coltivare pensiero critico, empatia e responsabilità è già un atto di pace. A tutte le età”.