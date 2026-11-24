La Presidente: “La curiosità non ha età, e il desiderio di imparare non va mai dimenticato”

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Si è aperto il quindicesimo anno dell’UATE RIALE, in ritardo rispetto al solito per “varie cause e concomitanze fra cui l’obbligatorio rinnovo dell’Amministrazione comunale, lo spostamento nella sede naturale della biblioteca dove però non c’è ancora spazio per noi, le varie autorizzazioni giunte, seppur in modo solo informale, non nei consueti tempi” ha dichiarato il Presidente Patrizia Angela Guerini Rocco.

La cerimonia

La cerimonia di apertura presso la Sala Rossa di Villa Corvini, gremita di iscritti ed alla presenza di autorità sia lionistiche che civili nonché militari e religiose ha avuto il consueto incipit da parte del Presidente che ha sottolineato che “la curiosità non ha età, e il desiderio di imparare non va mai dimenticato” unitamente al fatto che, rispetto alle Università tradizionali “la nostra Università degli Adulti ha una missione diversa, forse ancora più nobile perché qui non si studia per ottenere un pezzo di carta, ma per il puro piacere di scoprire, capire e condividere. “

Sono intervenuti per portare il loro saluto e gli auguri di una annata Accademica positiva ed interessante sia Don Maurilio Frigerio che il Sindaco di Parabiago Giacomo Sartori seguiti dal Primo Vice Governatore Giancarla Mantegazza in rappresentanza del Governatore del Distretto 108 Ib1 Adelio Nobili ed il Rettore dell’Uate il Past Governatore Danilo Francesco Guerini Rocco.

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Non hanno fatto mancare la loro presenza affettuosa alcuni Lions e parecchie autorità di ogni ordine e grado quali il PCC Carlo Sironi, il PDG Gino Ballestra, il PDG Franco Guidetti, il Vice Sindaco Francesca d’Angelo, il Vice Commissario Pasquale Piscitelli, gli Officer Distrettuali Maria Luigia Rotondi, Pierugo Magnaghi, il Presidente del LC Parabiago G. Maggiolini Adriana Nebuloni, il Presidente del LC Parabiago Host Andrea Masetti, e per le associazioni Franco Rigamonti in rappresentanza dell’Afamp, il Presidente della Compagnia Teatrale I Sempr’Alegher Sergio Visentin, Donatella Pozzali Presidente della Pro Loco di Parabiago ed il Presidente dell’Associazione Si Può Fare Vittorio Ateri.

Tutte queste presenze hanno dimostrato l’attaccamento della cittadinanza all’Uate Riale che ha esaudito il desiderio di ripresa più volte richiesto in questo periodo di attesa.

La lectio magistralis tenuta all’Architetto Giorgio Almasio, recentemente premiato nella Sala della Regina a Montecitorio con lo Standout Man Award International, ha incantato tutti i presenti che hanno avuto modo di conoscere, in occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco, degli aspetti inediti del Santo.

A conclusione del pomeriggio il saluto del Presidente che ha ringraziato i docenti, lo staff di segreteria, il Comune, la Parrocchia e tutti i Lions sia per la presenza che per la partecipazione all’evento di apertura.