Due incontri speciali in biblioteca Villa Adele

Due incontri speciali, in Biblioteca Comunale Villa Adele a San Vittore Olona, dedicati alle emozioni dei bambini.

Al mattino, Giulia Moroni, psicologa esperta nello sviluppo emotivo dei bambini ha presentato il suo libro "Una giornata di sole" affrontando il tema delle "Tempeste emotive" che i piccoli vivono ogni giorno. La Dott.ssa Giulia Moroni, ha offerto spunti di riflessione, esempi concreti, strategie e suggerimenti pratici per i genitori in modo tale che possano aiutare i figli a gestire le proprie emozioni in modo consapevole.

L'emozione della rabbia spiegata ai bambini

Nel pomeriggio, la biblioteca ha aperto le porte per un incontro creativo ed emozionante con Ilaria Perversi, autrice e illustratrice, che con il suo libro "Vietato sputare fuoco" ha messo al centro l'emozione della rabbia spiegata ai bambini. Ilaria Perversi, attraverso una narrazione coinvolgente con immagini evocative, ha saputo dialogare con i piccoli lettori di una emozione forte e spesso difficile da affrontare. I bambini sono stati guidati in un percorso di scoperta, ascolto e condivisione, imparando che anche la rabbia può essere accolta e trasformata in qualcosa di positivo.