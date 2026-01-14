Domenica 18 gennaio si terrà la seconda giornata straordinaria dei manieri aperti, evento organizzato in occasione dell’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano.

Domenica tornano i manieri aperti

I manieri aperti saranno i seguenti:

Sant’Erasmo

Dalle ore 15 alle ore 18 sarà proposta una visita guidata dove ci si potrà immergere nello sviluppo storico dei costumi.

Nel pomeriggio, inoltre, come da antica tradizione, si terrà il suggestivo “Tè della Castellana”; ad arricchire l’evento sarà presente un gruppo di ricamo, che mostrerà lavorazioni ispirate alle tecniche storiche.

La Flora

Il Maniero, in occasione dell’apertura straordinaria, propone un pranzo conviviale con Cassoeula alle ore 12.30.

Poi dalle 15.30 saranno aperte armeria, sala costumi e sarà allestita una mostra itinerante al piano terra.

San Martino

La contrada, all’interno della mostra costumi, metterà in dialogo una coppia di abiti, di castellana e capitano, indossati nel 1976 da Mietta Favari e Sandro Gregori, con un’altra coppia di abiti più recenti (2022) degli attuali reggenti Francesca Genoni e Davide Barone. Insieme agli abiti ci saranno anche corona, anello e spada.

La mostra sarà aperta dalle ore 11.00 alle ore 17.30 e si potrà partecipare a visite guidate.

Inoltre, il gruppo della sala costumi, coinvolgendo anche altre donne di Contrada, si troverà la mattina per impastare e realizzare a mano quello che sarà servito per pranzo, ovvero gnocchi freschi.