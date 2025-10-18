Dieci concerti per i 50 anni del Rusconi

Un concerto per festeggiare ogni lustro dell’Istituto musicale «Giulio Rusconi». Dieci concerti per i 50 anni dell’Istituto di Casa Magnaghi. Il primo – intitolato «Lezioni americane» – è in programma domani, domenica 19 ottobre, alle 17.30, all’Auditorium Maggiolini di via De Amicis 15 di Rho.

Il programma intreccia tre mondi sonori apparentemente lontani, uniti dal filo rosso dell’eredità bachiana. La celeberrima “Toccata e Fuga in re minore BWV 565” di Johann Sebastian Bach apre il concerto con la sua forza drammatica e architettura perfetta. Segue «I Got Plenty o’ Nuttin» di George Gershwin, in cui il linguaggio jazzistico americano dialoga con la libertà formale barocca. Chiude il percorso Heitor Villa-Lobos con due delle sue Bachianas brasileiras, capolavori che fondono contrappunto bachiano e lirismo brasiliano.

Gli interpreti del concerto inaugurale di “Bachianas 50” uniscono esperienza, prestigio e sensibilità musicale. Marcia Kaiser, soprano brasiliana e ospite internazionale, è protagonista di produzioni liriche e cameristiche in Europa e Sud America, apprezzata per la raffinatezza vocale e la versatilità del repertorio. Piercarlo Sacco, violinista e direttore, vincitore del Prix Special du Jury al Concorso Menuhin, collabora con grandi istituzioni e guida l’Ensemble Rusconi nel ruolo di maestro concertatore. Andrea Perugini, organista e pianista, diplomato al Conservatorio di Bergamo, svolge intensa attività concertistica e didattica. Entrambi sono anche docenti al Rusconi.

La stagione di dieci concerti (non a caso chiamata “Bachianas 50”) rende omaggio a Johann Sebastian Bach, esplorandone l’eredità in un dialogo continuo con la musica di ogni epoca, da Villa-Lobos ai Beatles, da Mahler a Piazzolla, e si concluderà il 19 settembre del prossimo anno (data dell’annuncio di fondazione del 1976) con il concerto anniversario «Omaggio a Luigi Toja».

Tariffe ridotte per biglietti e abbonamenti per: under 18, over 67, iscritti e genitori dell’Associazione Amici del Rusconi APS (inclusi tutti gli iscritti al Rusconi per a. s. 2025/’26) e accompagnatori di persone con disabilità.