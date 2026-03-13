“Dentro le storie”: al via la decima edizione

Un traguardo importante per la rassegna «Dentro le storie»: compie 10 anni. Nella decima edizione (kermesse ereditata dalla precedente Amministrazione e aggiornata) di una rassegna iniziata grazie alla tenacia e alla voglia di fare comunità tra i lettori e i cittadini, mostra quanto si possa fare con impegno ed idee anche al di fuori di una grande e strutturata realtà a noi vicina come Milano e come in provincia si possano realizzare progetti interessanti e divertenti, destinati a tutti, anche in ambito culturale.

Un format collaudato

«Per la decima edizione abbiamo pensato di invitare alcune persone che sono state nostre ospiti già in anni passati e hanno segnato un po’ la “storia” di “Dentro le storie”, accompagnate da altre che invece vengono per la prima volta portando l’entusiasmo della loro partecipazione graditissima – ci spiega il consigliere con delega alla Comunicazione e Biblioteca del Comune di Gaggiano Gabriel Gualtieri – Sempre alla ricerca di un omaggio alla nostra città, al suo passato, ma anche guardando al futuro, inteso anche come diverse modalità per raccontare il nostro tempo, cercando di coinvolgere e invitare alla lettura, occasione per stare insieme, conoscersi, passando una serata… Dentro le Storie. E’ un format che da dieci anni porta nella biblioteca di Gaggiano autori, visioni e storie capaci generi diversi e parlare del nostro tempo: dalla narrativa al noir, alla musica, al racconto illustrato. Saranno momenti di confronto diretto con gli autori. Quest’anno abbiamo deciso di invitare autori di grande spessore per celebrare un anniversario importante – e conclude – Tutti gli incontri saranno a ingresso gratuito si svolgeranno in biblioteca alle 21 tranne gli due o tre che in base alle condizioni meteo saranno in piazza Daccò all’aperto. Ogni appuntamento sarà promosso da un reel sulla pagine facebook del Comune».

Gli appuntamenti

Direttore artistico della rassegna è Mauro Cremon: ecco gli appuntamenti in calendario di questa ricca stagione che partirà questa sera, venerdì 13 marzo, alle 21, in biblioteca con Libri e canzoni della «Ligera» con Piero Colaprico e Alessio Lega; il 10 aprile Autori e lettori con Franco Faggiani, e Marina Di Guardo; l’8 maggio Noir e serialità con Raul Montanari e Ippolito Edmondo Ferrario; il 10 giugno Milano come scenario con Gian Andrea Cerone e Marina Visentin e il 1 luglio Serata fumetti / Graphic Novel con Luca Crovi, Paolo Bacilieri e Sergio Gerasi.