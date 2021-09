“Dante a lezione, lezioni su Dante”: si replica

Legnano

Visto il grande successo ottenuta dalla precedente conferenza, l'1 ottobre ci sarà il bis

“Dante a lezione, lezioni su Dante”, il 1 ottobre, si replica a Palazzo Leone da Perego dopo il successo della conferenza.

Dante a Legnano

Il grande successo di pubblico registrato in occasione della prima conferenza del programma “Nel nome di Dante” ha avuto due conseguenze: la replica di “Settecento anni di lezioni dantesche: Dante a lezione, lezioni su Dante” venerdì 1 ottobre alle 21 al Leone da Perego e l’obbligatorietà della prenotazione per gli incontri che si terranno nelle due sedi comunali, il Leone da Perego, appunto, e il Castello.

La replica

Venerdì, quindi, bis del confronto fra Antonella Straface, docente di Lettere al liceo Galilei di Legnano, e il figlio Giandomenico Tripodi, dottorando in materie letterarie all’Università di Siena. Nella conferenza la professoressa Straface si occuperà dei maestri del Poeta, Virgilio e Brunetto Latini, mentre il figlio dell’accoglienza dell’opera dantesca all’epoca, alla luce della scelta del volgare come lingua letteraria, e della lettura, lungo i sette secoli che ci separano da Dante, del viaggio nei tre regni dell’Oltretomba.

La prenotazione, per il solo incontro di venerdì 1 ottobre, può essere inviata per mail a noi@licealisempre.it.

Programma conferenze

15 ottobre ore 21.00 Sala Previati del Castello di Legnano, “Fermenti culturali ed eventi storici nell’Italia di Dante e Bonvesin. A cura del professor Paolo Grillo, Docente dell’Università degli Studi di Milano (prenotazione obbligatoria tel 0331.925575; segr.cultura@legnano.org);

22 ottobre ore 21.00 Basilica di San Magno, “I versi di Dante nello specchio delle immagini”. A cura del Professor Valerio Vernesi, storico dell’arte per Treccani;

28 ottobre alle ore 21.00 Sala Previati del Castello di Legnano, “L’occhio e lo sguardo nella Divina Commedia di Dante Alighieri”. A cura del dott. Giuseppe Trabucchi, Primario della UO Oculistica dell’Ospedale di Legnano (prenotazione obbligatoria tel 0331.925575; segr.cultura@legnano.org);

10 novembre ore 21.00 Basilica di San Magno, “I Novissimi: Inferno, Paradiso.. Purgatorio”. A cura del Prevosto di Legnano, monsignor Angelo Cairati. L’ingresso è gratuito; sarà misurata la temperatura corporea e sarà chiesta l’esibizione del green pass.