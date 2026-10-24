Dalle rapine al lavoro di educatore, Matteo Giuggioli interpreta Daniel Zaccaro

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E’ stata definita come una delle pellicole più intense e necessarie del panorama cinematografico italiano recente «Figli perduti», il film che racconta la storia di Daniel Zaccaro ex rapinatore di banche oggi educatore nella comunità di recupero Kayròs.

Un film che vede come protagonista principale, nel ruolo di Zaccaro, l’attore rhodense Matteo Giuggioli

Un film che vede come protagonista principale, nel ruolo di Zaccaro, l’attore rhodense Matteo Giuggioli. Il film ripercorre le vicende autobiografiche di Daniel Zaccaro, cresciuto nella periferia milanese di Quarto Oggiaro. Un contesto segnato da regole d’appartenenza non scritte, in cui la ricerca di riscatto facile sfocia rapidamente nella criminalità. Insieme al gruppo di amici, Daniel intraprende la strada delle rapine, terminando inevitabilmente nel circuito penale minorile.

Oltre a Giuggioli diversi attori importanti nel cast del film

È durante la detenzione che la sua traiettoria devia verso una luce inaspettata: l’incontro con la comunità di accoglienza Kayròs e con il fondatore don Claudio Burgio (interpretato nel film da Alessandro Gassmann). Attraverso lo studio, la disciplina e la guida educativa, Daniel riesce a riprendere in mano la propria vita, fino a laurearsi in Scienze dell’Educazione e diventare a sua volta un educatore e testimone nelle scuole e carceri italiane. Accanto a Matteo Giuggioli e Alessandro Gasman, ci sono Andrea Dodero, Giaime Mula e Malich Cissé. La regia è di Lorenzo Maria Chierici.