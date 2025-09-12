Dalla Spagna a Vanzaghello per una serata di grande musica, con note che conquistano e regalano emozioni uniche. Sarà un appuntamento davvero speciale quello in programma domani, sabato 13 settembre, alle 21 al Palazzetto dello sport, organizzato dal Complesso Bandistico Vanzaghellese con lo Skating Club e con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Vanzaghello e di Anbima Lombardia (Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome) per il 70esimo di fondazione.

I protagonisti

Protagonista principale sarà l’Orquestra Fusiò Sant Cugat di Barcellona con due formazioni giovanili, formate dall’eccezionale Scuola di musica spagnola, che, dirette da Xavier Pages-Corella ed Enric Mestre e capitanate dalla responsabile della stessa scuola, Gemma Navarra, allieteranno i presenti con musica sinfonica prima e moderna poi. Sarà, quindi, la volta del Complesso Bandistico Vanzaghellese, diretto dal maestro Davide Casafina, per concludere con un’esibizione a tre con musiche molto conosciute.

Il valore del Complesso Bandistico Vanzaghellese

«Come Amministrazione comunale abbiamo lavorato attivamente e proficuamente insieme alla nostra Banda per ottenere il patrocinio oneroso da parte di Regione Lombardia. Riteniamo da sempre che il Complesso Bandistico Vanzaghellese è un simbolo di tradizione, cultura e passione. Attraverso il loro impegno, i musicisti ci regalano emozioni uniche e valorizzano ogni celebrazione, rendendola indimenticabile. Sono un punto di riferimento, una scuola di vita per tanti giovani che, avvicinandosi alla musica, scoprono i valori della disciplina, della collaborazione e della condivisione. Non è un caso che molte delle nostre tradizioni più sentite siano accompagnate dalle loro note, che ci fanno sentire uniti come comunità, rafforzando il legame con le nostre radici – sottolinea il sindaco Arconte Gatti – Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i musicisti, il direttivo con il suo presidente e il direttore d’orchestra, per il loro instancabile lavoro e per il contributo inestimabile che offrono al nostro paese. Continuate a suonare, a emozionare e a ispirare, portando avanti una tradizione che è motivo di orgoglio per tutti noi».

Il commento del presidente della banda

«Un caloroso ringraziamento al Consiglio di Regione Lombardia, all’Amministrazione comunale di Vanzaghello, ad Anbima Lombardia, ad Anbima Provincia di Milano e allo Skating Club Vanzaghello per essere con noi – conclude il presidente del Complesso Bandistico, Franco Fassi – Sarà una serata di musica raffinata e originale, tutta dedicata alla musica di alto livello. Aspettiamo tutti i cittadini».