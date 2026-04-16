Sabato 18 aprile si chiuderà il primo capitolo della mostra “Renzo Chiesa – l’uomo che fotografa la musica” in via Cavour alla biblioteca centrale, mentre domenica 19 aprile si aprirà il secondo capitolo con l’inaugurazione alle ore 11 nel foyer del teatro Tirinnanzi di Legnano.

Da musica a teatro: passa al Tirinnanzi il secondo capitolo della mostra su Renzo Chiesa

“Palcoscenico” è la sezione espositiva degli scatti di Chiesa che concentra lo sguardo sul teatro e i suoi protagonisti, restituendo un passaggio cruciale della scena culturale italiana del secondo Novecento. Nelle fotografie compaiono figure che hanno segnato il rapporto tra parola, musica e rappresentazione: da Dario Fo a Giorgio Gaber, da Enzo Jannacci a Moni Ovadia, fino a Renzo Arbore, Maurizio Nichetti, Paolo Conte e David Riondino, recentemente scomparso.

Un archivio visivo della scena teatrale italiana

«Questa mostra non è una semplice sequenza di ritratti. Il lavoro di Chiesa costruisce un archivio visivo che attraversa linguaggi diversi e restituisce un momento in cui il teatro è stato uno dei centri più vitali della produzione culturale italiana» afferma Nicoletta Mandelli, che insieme con Paolo Scheriani ha ideato e curato il progetto.

I volti, le posture e le pause fissate nelle immagini diventano tracce di un pensiero, oltre che di una presenza scenica.

«Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico al primo capitolo della mostra, che ha coinvolto anche molti giovani. Questo secondo capitolo rappresenta il passaggio centrale del percorso, interamente dedicato alla scena teatrale. Il progetto espositivo si sviluppa infatti come una narrazione in tre tempi, pensata per costruire una lettura progressiva del lavoro di Renzo Chiesa tra musica, teatro e la dimensione dell’immaginario collettivo che prenderà corpo a Palazzo Leone da Perego con una summa della sua produzione di oltre 100 scatti e un percorso immersivo che metterà in luce la cifra stilistica dei suoi scatti».

La mostra “Palcoscenico” è visitabile fino al 10 maggio negli orari di apertura della biglietteria del teatro: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 12 e nei giorni di spettacolo. L’ingresso è libero.