L'Università del Tempo Libero di Arese ha tracciato il bilancio delle attività e dell'anno accademico 2025/2026

Con la chiusura delle attività dell’anno accademico, l’UNITER (Università del Tempo Libero e delle Tre Età) di Arese ha presentato il bilancio del lavoro svolto, fatto di numeri, riflessioni e progetti per il futuro.

Cultura e partecipazione, l’UNITER cresce ancora

Un attività utilizzata anche per rendere più efficiente e vivace un’associazione che – nonostante i suoi 29 anni – è sempre più attiva e attraente su un territorio che si è costantemente ampliato.

I numeri dell’associazione

Infatti, il bilancio di fine anno vede il numero dei soci aumentato rispetto al precedente, raggiungendo il massimo storico di 1.655, in prevalenza donne (68%); elevato è il livello di istruzione (82% superiori/laurea) ed elevata è la fidelizzazione (400 membri sono soci da più di dieci anni).

L’età media è di 69 anni per le donne e 73 per gli uomini. La maggior parte dei soci proviene da Arese (61%), ma una buona percentuale risiede anche nei comuni limitrofi, compresa Milano.

Attività e corsi

Soddisfacente è anche l’incremento dei corsi, che hanno raggiunto il numero di 200, grazie anche ai meravigliosi 103 docenti e ai numerosi collaboratori, che lavorano con professionalità e dedizione.

Le usuali conferenze del giovedì, aperte a tutta la cittadinanza, sono state 28, di cui 3 istituzionali (apertura e chiusura dell’anno accademico, assemblea dei soci).

Eventi e iniziative

Molto seguite sono state anche le attività fuori sede come viaggi, gite, mostre e spettacoli teatrali, oltre ai concerti dei gruppi musicali UNITER come i due Cori e la UnitBand, insieme al gruppo teatrale.

È fuor di dubbio che l’elevato grado di dinamismo dell’UNI TER, delle attività proposte e realizzate con la massima attenzione verso i suoi soci meritino l’ottima reputazione che ha costruito negli anni e che continua a mantenere.

Uno sguardo al futuro

Il programma dei corsi per il prossimo anno accademico 2026-2027 è in preparazione e sarà disponibile già dal 1° luglio per poter effettuare l’iscrizione online.

Altre novità verranno svelate nella conferenza di apertura dell’8 ottobre, mentre i corsi avranno inizio il 12 ottobre.